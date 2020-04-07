Что такое террасная доска и как ее выбрать?

К отделочным материалам, применяемым на открытом воздухе, выдвигаются особые требования. Речь идёт о повышенной стойкости к влажности, перепадам температур, палящему солнцу. При корректном монтаже подобные материалы могут служить десятилетиями. Ярким примером служит террасная доска. Этот материал доступен с точки зрения цены. Его легко монтировать (существует несколько способов монтажа). При этом покрытия, отделанные при помощи террасной доски, сохраняют свои эксплуатационные характеристики на протяжении долгих лет.

Ниже обозначим основные особенности этого материала и существующие его разновидности. Цена зависит во многом от используемого сырья и метода производства. Важно подчеркнуть, что ряд производство террасной доски по упрощённой технологии присутствует и в Российской Федерации.

Виды террасной доски

Современный строительный маркет предлагает следующие разновидности строительного материала:

натуральная террасная доска;

террасная доска из ДПК

термообработанная террасная доска.

Первый вариант – самый распространённый и популярный. Безусловно, террасная доска по цене дороже типичного пиломатериала. Сырьём для натуральной террасной доски служит лиственница.

Читатель наверняка знает о характерных особенностях этой древесины. За счёт наличия смол, лиственница отлично сопротивляется влаге, не гниёт. Однако, два других варианта террасной доски обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками.

К примеру, террасная доска из ДПК имеет возможность в производстве использовать любой желаемый краситель. Это открывает совершенно новые возможности для дизайнеров.

Термообработка террасной доски

Постольку-поскольку террасная доска преимущественно укладывается на улице (оформление террас, патио, веранд, беседок и т.д.), материал нуждается в эффективной защите от влаги.

Палубный лак – не лучший вариант (не самый экологичный). То же самое можно сказать о террасной доске из ДПК. Ведь там в качестве связующих смол часто используются полимерные смолы или отходы целлюлозной, кожевенной промышленностей.

В Германии был изобретён способ термической обработки террасной доски. Суть в воздействии водяного пара, температура которого превышает 200 градусов по Цельсию. Высокая температура изменяет технические характеристики древесины, делая её неуязвимой к влаге.

В видео даются советы в отношении выбора террасной доски для конкретного объекта: