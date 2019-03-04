Что такое таможенный склад и склад временного хранения

Все участники внешнеэкономической деятельности в процессе осуществления своей работы испытывают необходимость где-то хранить имеющуюся в наличии продукцию до момента получения от органа таможни разрешения на дальнейшую реализацию. То есть для таких случаев требуется наличие таможенных складов временного хранения.

В течение того времени, что продукция находится на временном хранении, специальными организациями проводится работа по оформлению соответствующих документов для перемещения товаров через границу государства. В частности, таможенный брокер выполняет всю процедуру декларирования товаров и коммерческих транспортных средств, осуществляющих их перевозку.

Склад временного хранения

На складах временного хранения, согласно нормативных документов Таможенного союза, предусматривается временное пребывание товаров. Данной инструкцией предусматривается хранение продукции на складе до завершения оформления всех таможенных процедур. Все товары, провозимые через государственную границу любым способом транспортировки, за исключением с помощью трубопроводов, подлежат обязательному временному хранению в специально оборудованных помещениях.

Таможенный склад

Понятие Таможенного склада в Таможенном кодексе рассматривается в двух интерпретациях:

Таможенный склад — одна из таможенных процедур, предполагающая хранение товаров на площадке, имеющей специальный статус, под контролем таможенных служб. В течение определенного периода времени продукция может там находится без необходимости оплаты налогов и таможенных сборов. Таможенный склад — представляет собой специальную площадку: закрытого или открытого типа, на которой временно находятся товары, под действием определенной таможенной процедуры.

Отличия складов

Склады внутреннего хранения предполагают размещение на своих площадях товарного импорта сроком до 60 дней. Таможенный орган требует от владельца груза обширный пакет коммерческой, транспортной и таможенной документации. Сотрудникам компании-владельца товаров допускается выполнение различных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности груза.

Помещенный под специальную таможенную процедуру груз, может находиться на территории таможенного склада на протяжении трех лет. В отличие от нахождения на складе временного хранения, помещенные под соответствующую складскую таможенную процедуру, товары могут продаваться и перепродавать счета. Оплату таможенных пошлин в таком случае производит новый владелец груза.