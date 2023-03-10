Что такое скины в КС ГО

Начиная с 2013 года были введены oбновленные проекты для обмена средствами внутри таких игр, типа КС ГОУ (Global Offensive). Они предназначены для награждения за успешные прохождения. Продать скины КС ГО можно тут.

Суть скинов

В английском языке skin имеет значение «кожа, шкура». В играх эти атрибуты выступают как 3

D макеты, замещающие одно из стандартных обмундирований, амуниций и оружия.

КС ГОУ является киберспортивной многопользовательской игрой для трехмерной реализации в персональных компьютерах с Виндовс и Мак, и в игровых приставках ПС и Xbox.

Здесь играют две команды – террористов и спецназа. Скины придают новый внешний облик стандартным образцам оружия (в том числе ножей), не влияя при этом на игровые функции.

Такими обновлениями они привлекают интерес участников к процессу игры, и отдельные коллекционируются.

Так их создатели получают дополнительные доходы.

В ГОУ скины представляют новую функцию в обновленных сделках с оружием. Но функции не игровые, а косметические.

Комбинации с цветами и текстурами на оружии приносят тактические плюсы и минусы участникам. Это также облик, форма (кожа) мобов, представленная текстурой в формах файлов png, с изображением отдельных частей тела в двухслойном виде.

Один слой показывает участок на теле, а другой слой отражает амуницию и обмундирование. То есть, рисунки одежды, очков, шлемов, браслетов.

Еще их называют финишами. Это потому, что после прошедшего тура CS GO (матча, турнира) и смерти моба, по истечении игровой недели, для игрока существует возможность получения гарантированного или случайного дропа – приза, денежного предмета, в том числе скина или граффити.

Еще одно свойство этого атрибута – он подвергается в игре износу. Но не пропадает навсегда.

Может становиться мало заметным. И это снижает их цену на продажах вторичного рынка.

Какие бывают скины

Всего в ГОУ их недавно было больше семи сотен, размещенных в 80 коллекциях, выходящих не реже, чем два раза в год.

А на начало 2023-го их число дошло до полутора тысяч. Поэтому точное число уже нельзя определить. Потому что чем они старше, выше по достоинству, и тем меньше появляются в турнирах. Учитывая, что их можно создавать.

В КС ГО Вики размещены 76 коллекций, с датами выпуска для каждой.

Но сейчас известно, что самый дорогой пока – скин, отражающий автомат АК-47 в проекте Hardened, имеющий четыре наклейки в команде Titan Esports.

Он был продан в 2021 году за 150 тысяч долларов.

Пока самая обновленная коллекция The Revolution Collection датирована 10.02.2023г.