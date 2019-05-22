Что такое широкоформатный принтер и как его выбрать для печати рекламной продукции?

Широкоформатная печать находит свое применение в рекламной сфере, а также в целях информирования населения.

Для каждого вида рекламной продукции существует специализированный промышленный принтер, а также комбинированный вариант печатного оборудования. Широкоформатные принтеры в широком ассортименте представлены на сайте компании LDS.

Устройство принтера широкоформатной печати

Принтер для печати больших форматов называют широкоформатным. Его главное отличие от офисных аналогов заключается в возможности наносить изображение на различные по типу и структуре поверхности большой площади.

Классификация оборудования для производственной печати подразумевает устройства, которые позволяют решать задачи заполнения информацией рекламных площадей.

Разделяются агрегаты широкоформатного нанесения изображения по типу применяемых красящих веществ на водорастворимые и сольвентные.

В первом случае устройство использует краски и чернила на водной основе, во втором — чернила на основе сольвентного растворителя.

Отдельно стоит выделить принтер с функцией ультрафиолетовой полимеризации чернил. Печать такого оборудования на выходе получается прочнее и устойчивее к природным явлениям, что актуально для наружной рекламы и информационных пространств, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

Рекламная продукция широкоформатных принтеров

Струйные принтеры, подобные классическим, но увеличенного размера используются для печати листовок и рекламных изданий нестандартного размера. На этом оборудовании печатается продукция информационного или рекламного характера (листовки, билеты, флаера).

Интерьерные принтеры, или плоттеры, используются для выведения изображения на поверхность, которую в дальнейшем используют как часть или основу интерьера. проведение тематических конференций и сессий подразумевает применение интерьерного типа печати для оформления больших залов и стендов.

Печать на принтере, использующем красящие составы на водной или сольвентной основе необходимо рассматривать для каждого случая индивидуально.

Кроме стоимости выполнения заказа берется во внимание срок службы продукции, место постоянного пребывания и тип полотна, на который будет наноситься изображение.

Также стоит отдельно изучить структуру самой картинки, а также спецэффектов, контрастности и насыщенности цветов, совместимость с желаемым полотном, иных индивидуальных параметров заказа.