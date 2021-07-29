Что такое сайт визитка и как его создать

Сайт-визитка это одна из разновидностей web-ресурсов, который используется преимущественно в сфере бизнеса. Многие не до конца понимают, что это такое, чем он отличается например от обычного сайта или landing page. Профессиональное создание сайтов Алматы по выгодным ценам предлагает компания hyperlab.kz.

Что такое сайт визитка

Частично на этот вопрос отвечают само название.

Это сайт, который является визитной карточкой компании, организации, индивидуального предпринимателя и не только. Это не landing page. Не нужно путать, потому что функция у них немного разная. К основным функциям сайта-визитки можно отнести:

Предоставление подробной информации о компании, контактные данные, схема проезда и т.д. То есть на любой вопрос, который возникнет о компании у потенциального клиента, здесь есть ответ.

Небольшой объём. Это не огромные многофункциональные ресурсы с большим количеством страниц. Здесь может быть 5, 10, 15 страниц или больше. Небольшой объём позволяет ускорить сам процесс разработки, а также уменьшить стоимость.

Простой дизайн. Для визитки редко используются услуги профессионального дизайнера, потому что это не особо нужно. Можно использовать стандартные шаблоны, что прекрасно подойдёт. Этот нюанс также позволяет немножко сократить расходы, потому что не нужно тратиться на дизайн.

Ограниченный функционал для клиента. Здесь нельзя создать личный кабинет, например, или что-то ещё. Но, в формате этого сайта все эти функции не требуется.

Потребоваться такой сайт может:

Фрилансерам

Представителям малого и среднего бизнеса

Индивидуальным предпринимателем

Самозанятым и не только.

Редко когда такие ресурсы используются крупными организациями, потому что они могут позволить себе мощный дорогой сайт с огромным количеством функций.

Как создать сайт визитку

Это можно сделать своими силами, либо при помощи специалиста.

Так как не требуется какой-то мощный и уникальный дизайн и серьёзный сложный функционал, при желании можно использовать специальные платформы для создания сайтов и готовые шаблоны.

Если же всем этим заниматься не хочется, либо нет времени, можно обратиться к услугам профессионалов. Важно чтобы этот ресурс содержал в себе следующие информационные блоки:

О компании

Товары и услуги

Контактные данные и т.д.

Перед тем как делать заказ или создавать такой сайт самостоятельно с помощью конструктора, можно предварительно изучить примеры готовых и функционирующих сайтов, чтобы определить какой вариант больше всего подходит.