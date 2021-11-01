Что такое плунжерный насос, характеристики и принцип работы

Насосы – невероятно популярный вид оборудования, сфера применения которых весьма обширна. Не существует одной единственной универсальной модели, применяемой везде, потому что это невозможно.

В каждом случае, в зависимости от сферы, особенностей среды, объема нагрузок и общих условий эксплуатации, подбирается подходящий тип насоса. Одна из разновидностей такого оборудования – насосы плунжерные.

Что это такое

Плунжерный насос — представляет собой агрегат объемного действия.

Если постараться объяснить максимально простыми словами, для перекачки жидкости, предварительно нужно создать разряжение в камере, чтобы изменить давление.

Для этого сначала объем камеры увеличивается. И жидкость начинает всасываться. Затем, если объем камеры уменьшается, давление увеличивается, и места для жидкости остается мало.

Она подается под высоким давлением. Это может быть как перекачка воды, масла, так и каких-то других неагрессивных жидкостей.

Устройство и принцип работы

Разумеется, что одним из главных элементов такого устройства является электродвигатель. Он вращает специальный червяк.

Сам червяк прикреплен к валу двигателя при помощи специальной муфты. К червяку также присоединено специальное червячное колесо, а нему еже один элемент – эксцентрик.

Расстояние, на котором эксцентрик находится от червячного колеса, может быть разным. Оно не фиксированное. Это не просто так сделано, а специально, чтобы иметь возможность управлять объемом камеры и создаваемым внутри нее давлением. К эксцентрику прикреплен – шатун.

Его задача заключается в том, чтобы толкать плунжер. Если плунжер идет в левую сторону, специальный всасывающий клапан-шар открывается. И в цилиндр попадает жидкость. Затем плунжер идет в противоположную сторону, вследствие чего всасывающий шар-клапан опускается и поднимается нагнетающий.

Это выталкивает воду и другую жидкость из камеры, направляя ее к потребителю. Ход плунжера напрямую зависит от того, где именно находится эксцентрик.

Плунжерные модели насосов относятся к устройствам высокого давления и мощности. Поэтому они могут работать не только с водой, но и многими другими видами не очень агрессивных жидкостей.

Это такие отрасли, как:

Химическая промышленность

Нефтяная промышленность

Автомойки

Пищевая промышленность

Коммунальное хозяйство

Машиностроение

Энергетика и многое другое.

Разумеется, что в каждом случае следует подбирать подходящую модель плунжерного насоса с соответствующими характеристиками.