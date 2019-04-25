Что такое обрезной брус и чем отличается от строганного?

Обрезной брус – пиломатериал, применяемый в строительстве. Он бывает с прямоугольным либо квадратным сечением и отличается высокой прочностью.

Имея относительно низкую стоимость, материал имеет длительный срок эксплуатации. Брус обрезной 100×100х6000 купить в Москве можно на сайте doskimoskva.ru.

Где применяют обрезной брус

Пропиленное либо отесанное с четырех сторон бревно с толщиной более 500 мм – называют брусом. Характеристики материала достаточно соблазнительные для застройщиков, так как он имеет следующие плюсы:

экологичность;

структуру, позволяющую воздуху циркулировать;

легкость, упрощающую процесс монтажа;

устойчивость к большим нагрузкам, упругость;

долговечность;

эстетическую привлекательность;

теплосберегающие свойства.

Правильно подготовленный материал не дает усадки, не нуждается в дополнительных отделочных работах.

Области применения:

постройки загородных, деревянных домов и коттеджей;

судостроение;

в качестве опоры лестничных пролетов;

как материал для перекрытия – балки;

стропила;

трендовый элемент декора.

Можно смело утверждать, что во всех сферах жизни человека задействован этот пиломатериал. Он обладает заурядными данными, но подход к выбору должен быть щепетильным.

Предпочтение рекомендуют отдавать сухому материалу, так как естественная влажность брусьев, может дать усадку строения. Также, следует заметить, что первый сорт, не имеет сучков, пятен и других дефектов. Сырьем для изготовления пиломатериала служат: лиственница, сосна, кедр, ель.

В чем отличия обрезного пиломатериала от строганного

Основное отличие обрезного и строганного бруса заключается в обработке. Для изготовления первого используют циркулярную пилу, что на выходе дает материал с волокнистостью и шероховатостью.

Именно обрезные брусья являются основой для изготовления строганного пиломатериала. Обычно два вида заготовок, гармонично составляют тандем при постройке, так как обрезные более прочные и бюджетные, а строганные – отменное сырье для отделки с красивым узором и рельефом.

Из выше сказанного можно сделать вывод: обрезные брусья применяют для возведения каркасных конструкций, кровель, тары, пристроек и перекрытий, в то время как строганные — применяют для открытых взору человека поверхностей, в качестве украшения, отделки.

Также строганный материал используют, когда качество основания превыше всего.

Строительство дома – важное мероприятие и подход к делу должен быть серьезный. Зная разницу между строганным и обрезным брусом, можно разумно расходовать материальные ресурсы и исключить неприятные нюансы, связанные с качеством товара.