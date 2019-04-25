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Что такое обрезной брус и чем отличается от строганного?

25 апреля 2019

Обрезной брус – пиломатериал, применяемый в строительстве. Он бывает с прямоугольным либо квадратным сечением и отличается высокой прочностью.

Имея относительно низкую стоимость, материал имеет длительный срок эксплуатации. Брус обрезной 100×100х6000 купить в Москве можно на сайте doskimoskva.ru.

Где применяют обрезной брус

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Пропиленное либо отесанное с четырех сторон бревно с толщиной более 500 мм – называют брусом. Характеристики материала достаточно соблазнительные для застройщиков, так как он имеет следующие плюсы:

  • экологичность;
  • структуру, позволяющую воздуху циркулировать;
  • легкость, упрощающую процесс монтажа;
  • устойчивость к большим нагрузкам, упругость;
  • долговечность;
  • эстетическую привлекательность;
  • теплосберегающие свойства.

Правильно подготовленный материал не дает усадки, не нуждается в дополнительных отделочных работах.

Области применения:

  • постройки загородных, деревянных домов и коттеджей;
  • судостроение;
  • в качестве опоры лестничных пролетов;
  • как материал для перекрытия – балки;
  • стропила;
  • трендовый элемент декора.

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Можно смело утверждать, что во всех сферах жизни человека задействован этот пиломатериал. Он обладает заурядными данными, но подход к выбору должен быть щепетильным.

Предпочтение рекомендуют отдавать сухому материалу, так как естественная влажность брусьев, может дать усадку строения. Также, следует заметить, что первый сорт, не имеет сучков, пятен и других дефектов. Сырьем для изготовления пиломатериала служат: лиственница, сосна, кедр, ель.

В чем отличия обрезного пиломатериала от строганного

Основное отличие обрезного и строганного бруса заключается в обработке. Для изготовления первого используют циркулярную пилу, что на выходе дает материал с волокнистостью и шероховатостью.

Именно обрезные брусья являются основой для изготовления строганного пиломатериала. Обычно два вида заготовок, гармонично составляют тандем при постройке, так как обрезные более прочные и бюджетные, а строганные – отменное сырье для отделки с красивым узором и рельефом.

Из выше сказанного можно сделать вывод: обрезные брусья применяют для возведения каркасных конструкций, кровель, тары, пристроек и перекрытий, в то время как строганные — применяют для открытых взору человека поверхностей, в качестве украшения, отделки.

Также строганный материал используют, когда качество основания превыше всего.

Строительство дома – важное мероприятие и подход к делу должен быть серьезный. Зная разницу между строганным и обрезным брусом, можно разумно расходовать материальные ресурсы и исключить неприятные нюансы, связанные с качеством товара.



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