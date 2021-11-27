Что такое банкротство физического лица и как оно проходит

Банкротством считается несостоятельность физического лица вести оплаты по любым долгам и обязательствам. Банкротами признаются лица, несостоятельность которых признана решением суда.

Такое решение суд принимает после прохождения лицом всех процедур по выяснению его финансового баланса и всех его кредиторов. Одинаковые процедуры проводятся для физических лиц и для индивидуальных предпринимателей. Получить квалифицированную помощь в списании долгов можно на сайте юридической компании Miktum.

Процедура и этапы банкротства

Длительный процесс банкротства официально начинается с того момента, когда подается заявление на признание лица банкротом.

Заявление в арбитражный суд может подаваться как самим физическим лицом, так и одним из его кредиторов. Суд изучает все обстоятельства и факты несостоятельности, в том числе и возможность злоупотреблений в корыстных целях ввести кредиторов в заблуждение.

Подача должником документов на банкротство в арбитражный суд. К заявлению на банкротство прилагаются такие документы:

Подтверждение долговых обязательств – договоры, расписки, счета.

Документы о доходах.

Нотариально заверенная опись имущества.

Для предпринимателя – выписка со счетов.

Паспорт, ИНН, СНИЛС и подтверждение регистрации ИП.

Этап наблюдения и анализ возможностей.

Такая стадия банкротства может длиться до семи месяцев для оценки активов должника, выяснения его платежеспособности, его возможностей погасить задолженности и судебные издержки. В случае, когда доходы лица падают, а долги нарастают, выносится решение о проведении процесса банкротства.

Суд назначает управляющего для наблюдения за деятельностью физического лица.

Управляющий выполняет:

Выяснение причин несостоятельности.

Оценку имущества независимыми экспертами.

Выяснение возможностей реструктуризации долгов.

На этом этапе возможны собрания кредиторов и заключение между ними мирового соглашения, или обсуждается процесс взаимодействия.

Реструктуризация долгов физического лица.

На этой стадии выясняется возможность должника восстановить платежеспособность для расчета по долговым обязательствам. Кредиторы могут пересматривать условия кредитования на определенное время, максимально до двух лет.

Если такое восстановление невозможно, то вырабатываются дальнейшие действия по взысканию.

В возможности реструктуризации входят:

Продление сроков кредита.

Ограничение ежемесячных выплат.

Приостановка или отмена штрафов и пени по задержкам выплат.

Реализация активов и имущества.

После признания лица банкротом его имущество продается на торгах.

Не изымается единственная жилплощадь, но может взыскиваться доля имущества, нажитая в совместном браке.

Последствия банкротства

После признания банкротом и реализации имущества на торгах физическое лицо освобождается от дальнейших выплат по штрафам и неустойкам.

Перестают начисляться проценты. Все отложенные долги считаются оплаченными.

На деятельность физического лица накладываются такие ограничения: