креатив как образ жизни

Что такое Нетология простыми словами

19 декабря 2019

Интернет – это огромная индустрия развлечений, дистанционного высшего образования, работы. Всемирная сеть предоставляет неограниченные возможности для общения с родными, друзьями, новыми виртуальными знакомыми.

Для многих это возможность изменить свою жизнь в к лучшему, получив диплом о высшем образовании или новую специализацию. Отзывы людей, прошедших курсы обучения в Нетологии, можно прочитать на сайте https://mnogoto4ka.ru/otzyvy-ob-obuchenie-na-kursax-netologii/.

Критерии выбора образовательного учреждения

В интернете ведут свою деятельность множество самых разнонаправленных учебных организаций. Выбрать одну из них для получения знаний, не так просто. Выбор должен основываться на нескольких фактора – срок деятельности, наличие соответствующих сертификатов, штата квалифицированных преподавателей, отзывов о ресурсе в сети.

Кроме этого, необходимо убедиться, что полученный диплом после окончания обучения, будет признаваться работодателями и иметь такую же ценность, как диплом от ведущих университетом страны.

Всем этим требованиям удовлетворяет компания Нетология. Давая возможность своим слушателям получить в режиме онлайн профессию маркетолога, дизайнера, программиста, аналитика.

Как получить образование в Нетологии

Обучение платное, и для того чтобы появилась возможность оплатить выбранный курс, потребуется вначале зарегистрироваться на ресурсе. После оплаты, обучаемому предоставляется доступ не только к платным обучающим курсам, но и к бесплатным тренингам, компания постоянно проводит акции, которые позволяют оплатить весь период обучения со значительными скидками.

Обучения проводится посредством вебинаров, которые ведут практикующие специалисты. Если это курсы программирования, то и вебинар ведет программистом, если курс дизайна, то и обучение проводит соответствующий специалист.

Самое главное преимущество – это возможность получить первое высшее или дополнительное образование в любое удобное для себя время, не выходя из дома. Если онлайн лекция по какой либо причине была пропущена, то к ней всегда есть доступ в личном кабинете обучающегося.

Кроме образовательного процесса студентам предлагаются практические занятия, на которых отработка навыков осуществляется с помощью участия в реальных проектах.

Своим студентам образовательное учреждение помогает с трудоустройством, являясь партнером многих известных российских брендом. Специалисты компании оказывают помощь в создании резюме, прохождении собеседования, предлагают вакансии и стажировки.



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