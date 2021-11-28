Что такое лайтбоксы в наружной рекламе и как их устанавливают
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Что такое лайтбоксы в наружной рекламе и как их устанавливают

28 ноября 2021

Реклама современного человека окружает повсюду – городские улицы, автомагистрали, фасады зданий и сооружений, торгово-развлекательные и спортивные центры, спальные районы.

Уличная реклама настолько стала привычным делом. Что многие на нее не обращают внимания. При этом на подсознательном уровне, информация все же закрепляется и когда требуется что-то купить со скидкой или заказать услуга, эта информация всплывает из-под сознания.

Чем красочнее оформлена рекламное объявление, тем больше оно запоминается, остается в памяти. Одним из таких представителей красочной уличной рекламы является лайтбокс, По выгодным ценам заказать лайтбокс Киев можно в компании Принт Фактори.

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Лайтбокс простыми словами

Эта разновиднось уличной рекламы представляет собой короб, у которого одна или две стороны прозрачные, то есть пропускающие свет.

Обусловлено это тем, что внутри короба устанавливается подсветка, что позволяет сделать рекламное объявление хорошо видимым в ночное время суток, в сгущающихся сумерках.

Устанавливаются лайбоксы в любом удобном месте массового прохода людей, разрешенном городскими властями. Это может быть фасад здания, обочина проезжей части или тротуара, интерьер магазина, территория вокзала, аэропорта, крыши зданий и сооружений.

Разновидности лайтбоксов

Видов лайтбоксов множество.

Они могут иметь различную форму, конфигурацию, но конструкция у них у вес одинаковая – короб, с внутренней подсветкой. Изготавливаются они из различных материалов – металл, листовые изделия на основе полимеров, другие материалы.

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Это позволяет выбрать конструкцию исходя из условий эксплуатации лайтбокса – улица или помещение. По конструкции изготовления и назначению лайтбоксы бывают следующих видов:

  • Одно- и двусторонние конструкции. Само название указывает, что в первом варианте есть только одна светопропусная панель, во втором они с обеих сторон. Односторонние устанавливаются на фасадах зданий и сооружений, двусторонние лайтбоксы монтируются на опорных стойках, кронштейнах.
  • Интерьерные световые короба. Привычная картина в зале кафе, бара – световой меню. Для потребителя это воспринимается как удобная подача информации, и мало кто догадывается, что такая конструкция в рекламной среде носит название – лайтбокс. Это только один из примеров использования лайтбоксов в интерьерах. В жизни они также, как и уличная реклама встречаются повсюду – внутренние помещения супермаркетов, залы ожидания вокзалов и аэропортов и т.д.



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