Что такое лайтбоксы в наружной рекламе и как их устанавливают

Реклама современного человека окружает повсюду – городские улицы, автомагистрали, фасады зданий и сооружений, торгово-развлекательные и спортивные центры, спальные районы.
Уличная реклама настолько стала привычным делом. Что многие на нее не обращают внимания. При этом на подсознательном уровне, информация все же закрепляется и когда требуется что-то купить со скидкой или заказать услуга, эта информация всплывает из-под сознания.
Чем красочнее оформлена рекламное объявление, тем больше оно запоминается, остается в памяти. Одним из таких представителей красочной уличной рекламы является лайтбокс, По выгодным ценам заказать лайтбокс Киев можно в компании Принт Фактори.
Лайтбокс простыми словами
Эта разновиднось уличной рекламы представляет собой короб, у которого одна или две стороны прозрачные, то есть пропускающие свет.
Обусловлено это тем, что внутри короба устанавливается подсветка, что позволяет сделать рекламное объявление хорошо видимым в ночное время суток, в сгущающихся сумерках.
Устанавливаются лайбоксы в любом удобном месте массового прохода людей, разрешенном городскими властями. Это может быть фасад здания, обочина проезжей части или тротуара, интерьер магазина, территория вокзала, аэропорта, крыши зданий и сооружений.
Разновидности лайтбоксов
Видов лайтбоксов множество.
Они могут иметь различную форму, конфигурацию, но конструкция у них у вес одинаковая – короб, с внутренней подсветкой. Изготавливаются они из различных материалов – металл, листовые изделия на основе полимеров, другие материалы.
Это позволяет выбрать конструкцию исходя из условий эксплуатации лайтбокса – улица или помещение. По конструкции изготовления и назначению лайтбоксы бывают следующих видов:
- Одно- и двусторонние конструкции. Само название указывает, что в первом варианте есть только одна светопропусная панель, во втором они с обеих сторон. Односторонние устанавливаются на фасадах зданий и сооружений, двусторонние лайтбоксы монтируются на опорных стойках, кронштейнах.
- Интерьерные световые короба. Привычная картина в зале кафе, бара – световой меню. Для потребителя это воспринимается как удобная подача информации, и мало кто догадывается, что такая конструкция в рекламной среде носит название – лайтбокс. Это только один из примеров использования лайтбоксов в интерьерах. В жизни они также, как и уличная реклама встречаются повсюду – внутренние помещения супермаркетов, залы ожидания вокзалов и аэропортов и т.д.