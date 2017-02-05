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Что такое КТПН

5 февраля 2017

Организация систем подачи электроэнергии является довольно сложным процессом, так как зависит от множества факторов. Следует отметить, что при этом применяется очень много различных механизмов, таких как трансформаторы и т.д.

трансформаторная подстанция

Все эти устройства имеют свои особенности и эксплуатируются только в конкретных условиях. Более подробно узнать об этих системах можно на сайте http://electrograd.com.

Основные сведения

Комплектные трансформаторные подстанции (КТПН) это специальные устройства распределительного типа, которые позволяют не только принимать, но и преобразовывать и перераспределять электроэнергию.

Такие конструкции состоят из множества узлов, которые располагаются в специальном металлическом корпусе. Это позволяет минимизировать их обслуживание персоналом. Существует несколько видов КТПН, среди которых самыми популярными считаются подстанции, которые могут работать с трехфазным током. При этом мощность электричества может варьироваться от 300 до 630 кВА. Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

  • силового трансформатора;
  • распределительных устройств высокого и низкого напряжения;
  • специальных систем, которые позволяют компенсировать мощность;
  • механизмы контроля и учета работы составных элементов.

КТПН

Предназначение КТПН

Системы этого типа могут эксплуатироваться в различных местах и условиях. Обратите внимание, что они способны работать в сейсмически опасных зонах, но очень требовательны к внешним воздействиям и высокой температуре. Поэтому их не монтируются в тех местах, где существует высокая вероятность возникновения пожаров и т.д.

Предназначением КТПН является преобразование и ее последовательное распределение к различным потребителям. При этом все выполняется практически автоматически, что не требует постоянного вмешательства человека.

Могут работать с током частотой 50 Гц и напряжением до 10 кВ. КТПН позволяют понижать входящие показатели электричества в несколько раз. Так и при входящих 10 кВ, на выходе можно получить всего 0,4 кВ.

Обратите внимание, что подстанции этого типа также очень хорошо реагируют на короткие замыкания или скачки напряжения. Во время таких ситуаций они выключаются, что позволяет предостеречь негативное воздействие данных явлений на других потребителей.

КТПН — это универсальные системы, позволяющие сделать потребление электроэнергии намного качественней и безопасней.



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