Что такое фирменный стиль компании

Большинство современных крупных компаний обладают так называемым фирменным стилем. Его особенность заключается в едином и уникальном подходе, который используется для привлечения внимания покупателя.



В основном, дизайн фирменного стиля разрабатывает команда профессионалов. Специалисты опираются на целевые направления и особенности компании.

Особенности фирменного стиля

Известно, что все современные крупные компании работают в условиях жесткой конкуренции, и выйти в числа лидеров помогает уникальный подход к раскрутке. Фирменный стиль является именно тем «инструментом», без которого невозможно наладить подобную систему.

Главная его задача заключается в том, чтобы сделать товары узнаваемыми среди целевой аудитории. Продукция или услуги, предоставляемые компанией, должны отличаться от вариантов конкурентов.

Фирменный стиль включает в основу большое количество элементов, а именно:

логотип;

коммуникант;

лозунг;

цвета и определенные шрифты.

Помимо вышеперечисленных элементов, фирменный стиль включает в себя еще несколько обязательных составляющих. Сюда относятся индивидуальный бланк и визитки.

Благодаря наличию фирменного стиля, компания приобретает индивидуальный образ, который отличает ее от других предприятий. Вследствие этого, покупатели быстро распознают организацию среди множества вариантов.

Одним из ярких примеров является компания Apple. Эта марка узнаваема во всем мире, потому как удачно и грамотно разработала собственный стиль, который отличает ее от других корпораций.

Основные функции

Фирменный стиль обладает рядом маркетинговых функций, которые обеспечивают удачное продвижение и развитие бренда. Первая, и наиболее главная из них – идентификационная.

Сюда включены такие элементы, как:

слоганы;

логотипы;

фирменная мелодия.

Благодаря этим составляющим, покупатель быстро и легко распознает продукт.

Вторая функция – дифференциация. Главная задача компании в этом случае – сделать свой товар наиболее узнаваемым.

Этот результат достигается с помощью специальных изобразительных элементов, которые объединены в одну группу. Среди множества наименований, покупатель выберет товар от компании, воспользовавшейся данной идеей.

И последняя функция – имиджевая. Компания должна создать себе хорошую репутацию, обеспечить положительное восприятие покупателем.