Что такое автопостинг Вконтакте и как работают сервисы
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Что такое автопостинг Вконтакте и как работают сервисы

2 сентября 2024

Процесс автопостинга запускают специальные программы. Они автоматически публикуют заданные посты и заметки в сообществах по запланированному графику. Это приносит пользу и эффективность работы аккаунта его владельцу, а администратора освобождает от рутинного выкладывания постов по намеченному графику, освобождая для более важных дел.

Программа сама будет следить за расписанием, и выполнять его. На сегодня есть десятки сервисов, которые запустят такие программы вконтакте. Подробнее про сервисы автопостинга вКонтакте можно узнать на сайте https://resize-web.ru.

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Возможности и функции

Автопостинг умеет:

  • Запускать серии запланированных публикаций.
  • Вести много аккаунтов и групп.
  • Выдавать аналитику для оптимизации стратегии.
  • Интегрироваться с разными соцсетями.

Реализует функции:

  • Работа по расписаниям.
  • Размещает картинки пакетами по постам.
  • Поддержка RSS-рассылок, перенос оттуда контента и размещение постами в профилях VK с учетом настроек.
  • Автоматически удаляет спам. Модерация в стене, обсуждениях, комментариях, записях и сообщениях.
  • Тематические публикации – погоды по городам, генерации поздравлений подписчикам, новостей, исторических фактов по датам.
  • Параллельное размещение постов в остальных доступных сетях.

Автопостинг также по уведомлениям на телефоны отслеживает активность пользователей.

Чем он полезен

Его преимущества:

  • Экономится время ежедневных публикаций, когда можно создавать их много автоматически.
  • Упрощается процесс публикации при сопоставлении всех ее критериев по тексту, картинкам и цвету, оформлению.
  • Лучше взаимодействуют подписчики.
  • С аналитикой отслеживается эффективность постов по откликам аудитории.
  • Достижение высокой вовлеченности целевых пользователей.

С помощью автопостинга администраторы и контент-менеджеры рационально спланируют рабочее время и будут быстрее работать с группами. Они лишь составят расписание для автопостинга.

Работа инструмента также полезна для копирайтеров, пиар-технологов, таргетологов, SMM-щиков. Для них полностью исчезнет такое понятие как отложенный постинг.

Тем более они нуждаются в автопостинге, когда ведут в одно время много профилей. У них исчезнут авралы и форс-мажоры.

Сервисы автопостинга

Наиболее популярные сайты:

  • Smmplanner – 450 /месяц и выше. Бесплатно 3 дня.
  • Впостер – 300 /месяц до 12 групп. Есть бесплатный пробный тариф.
  • SMMBOX – от 250 /месяц за 3 страницы. Бесплатно 2 недели.
  • Livedune – от 900 /месяц. Неделя пробная.
  • Postmypost – от 990 /месяц. Без пробного периода.



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