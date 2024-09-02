Что такое автопостинг Вконтакте и как работают сервисы

Процесс автопостинга запускают специальные программы. Они автоматически публикуют заданные посты и заметки в сообществах по запланированному графику. Это приносит пользу и эффективность работы аккаунта его владельцу, а администратора освобождает от рутинного выкладывания постов по намеченному графику, освобождая для более важных дел.

Программа сама будет следить за расписанием, и выполнять его. На сегодня есть десятки сервисов, которые запустят такие программы вконтакте. Подробнее про сервисы автопостинга вКонтакте можно узнать на сайте https://resize-web.ru.

Возможности и функции

Автопостинг умеет:

Запускать серии запланированных публикаций.

Вести много аккаунтов и групп.

Выдавать аналитику для оптимизации стратегии.

Интегрироваться с разными соцсетями.

Реализует функции:

Работа по расписаниям.

Размещает картинки пакетами по постам.

Поддержка RSS-рассылок, перенос оттуда контента и размещение постами в профилях VK с учетом настроек.

Автоматически удаляет спам. Модерация в стене, обсуждениях, комментариях, записях и сообщениях.

Тематические публикации – погоды по городам, генерации поздравлений подписчикам, новостей, исторических фактов по датам.

Параллельное размещение постов в остальных доступных сетях.

Автопостинг также по уведомлениям на телефоны отслеживает активность пользователей.

Чем он полезен

Его преимущества:

Экономится время ежедневных публикаций, когда можно создавать их много автоматически.

Упрощается процесс публикации при сопоставлении всех ее критериев по тексту, картинкам и цвету, оформлению.

Лучше взаимодействуют подписчики.

С аналитикой отслеживается эффективность постов по откликам аудитории.

Достижение высокой вовлеченности целевых пользователей.

С помощью автопостинга администраторы и контент-менеджеры рационально спланируют рабочее время и будут быстрее работать с группами. Они лишь составят расписание для автопостинга.

Работа инструмента также полезна для копирайтеров, пиар-технологов, таргетологов, SMM-щиков. Для них полностью исчезнет такое понятие как отложенный постинг.

Тем более они нуждаются в автопостинге, когда ведут в одно время много профилей. У них исчезнут авралы и форс-мажоры.

Сервисы автопостинга

Наиболее популярные сайты: