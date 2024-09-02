Что такое автопостинг Вконтакте и как работают сервисы

Процесс автопостинга запускают специальные программы. Они автоматически публикуют заданные посты и заметки в сообществах по запланированному графику. Это приносит пользу и эффективность работы аккаунта его владельцу, а администратора освобождает от рутинного выкладывания постов по намеченному графику, освобождая для более важных дел.
Программа сама будет следить за расписанием, и выполнять его. На сегодня есть десятки сервисов, которые запустят такие программы вконтакте. Подробнее про сервисы автопостинга вКонтакте можно узнать на сайте https://resize-web.ru.
Возможности и функции
Автопостинг умеет:
- Запускать серии запланированных публикаций.
- Вести много аккаунтов и групп.
- Выдавать аналитику для оптимизации стратегии.
- Интегрироваться с разными соцсетями.
Реализует функции:
- Работа по расписаниям.
- Размещает картинки пакетами по постам.
- Поддержка RSS-рассылок, перенос оттуда контента и размещение постами в профилях VK с учетом настроек.
- Автоматически удаляет спам. Модерация в стене, обсуждениях, комментариях, записях и сообщениях.
- Тематические публикации – погоды по городам, генерации поздравлений подписчикам, новостей, исторических фактов по датам.
- Параллельное размещение постов в остальных доступных сетях.
Автопостинг также по уведомлениям на телефоны отслеживает активность пользователей.
Чем он полезен
Его преимущества:
- Экономится время ежедневных публикаций, когда можно создавать их много автоматически.
- Упрощается процесс публикации при сопоставлении всех ее критериев по тексту, картинкам и цвету, оформлению.
- Лучше взаимодействуют подписчики.
- С аналитикой отслеживается эффективность постов по откликам аудитории.
- Достижение высокой вовлеченности целевых пользователей.
С помощью автопостинга администраторы и контент-менеджеры рационально спланируют рабочее время и будут быстрее работать с группами. Они лишь составят расписание для автопостинга.
Работа инструмента также полезна для копирайтеров, пиар-технологов, таргетологов, SMM-щиков. Для них полностью исчезнет такое понятие как отложенный постинг.
Тем более они нуждаются в автопостинге, когда ведут в одно время много профилей. У них исчезнут авралы и форс-мажоры.
Сервисы автопостинга
Наиболее популярные сайты:
- Smmplanner – 450 /месяц и выше. Бесплатно 3 дня.
- Впостер – 300 /месяц до 12 групп. Есть бесплатный пробный тариф.
- SMMBOX – от 250 /месяц за 3 страницы. Бесплатно 2 недели.
- Livedune – от 900 /месяц. Неделя пробная.
- Postmypost – от 990 /месяц. Без пробного периода.