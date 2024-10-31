Что такое аниматики в рекламе и как их рисуют
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Что такое аниматики в рекламе и как их рисуют

31 октября 2024

В рекламной сфере и сфере создания контента присутствует такое понятие, как «Аниматики». Это специфическое профессиональное понятие, которое стоит знать тем, кто работает с рекламой или планирует ее заказывать.

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Что такое аниматик и для чего нужен

Аниматик — это раскадровка ролика, своего рода черновик видео, в котором наглядно, но очень примитивно изображается нюансы ролика. В этой версии художник-дизайнер очень грубо рисует основные моменты, по которому заказчику будет понятен смысл и как планируется смена кадров в сюжете.

В данной работе отрисовывается и поясняется какой план — общий или крупный будет в начале, в кульминации и в развязке. Это формирует структуру ролика и позволяет менять концепцию или вносить небольшие коррективы на стадии создания, а не в его процессе. Именно с аниматика начинается создание любого видео, чтобы на стадии согласования обсудить все возможные детали.

Аниматик создается с целью экономии времени и денег заказчика. Особенно это актуально для крупных продакшенов, где привлекаются большой бюджет для создания конкретного видео-ряда. 

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Как рисуют аниматик

Прежде всего заказчик предоставляет идею или сценарий ролика, после которого художник создает аниматик на базе набора технических заданий.

Есть несколько этапов по его созданию:

  • В специализированной программе художник отрисовывает героев и основной сюжет. Все это создается в мультяшном формате, в формате графики.
  • На стадии создания художник может создать несколько вариантов планов, чтобы было удобно согласовывать из нескольких вариантов наиболее подходящий. К тому же видение художника и режиссера, сценариста могут несколько отличаться и это нормально.
  • Особое значение придается кульминациям ролика. Потому что это основной и запоминающийся для зрителя момент. Детали кульминации и что будет в кадре обсуждается заранее. Хотя художник может добавить свое видение для последующего согласования.
  • После создания подробной раскадровки — все это согласуется с заказчиком или создателем ролика. 
  • Бывает так, что заказчик и тот, кто видео придумал — разные люди. 
  • Посте того, как все нюансы согласованы, на базе аниматика создается видео-ролик.

Аниматики применяются не только в создании рекламных роликов, но и клипов, мультфильмов и даже фильмов.

Этот продукт играет большую роль, потому что аниматик позволяет представить и увидеть как предварительно та или иная сцена будет выглядеть... Помогает передать те смыслы, которые были заложены на стадии создания видео-продукта.



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