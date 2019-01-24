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Что означает понятие промо-акция

24 января 2019

Промо акцией принято называть комплекс действий, выполняемых с целью продвижения товара или услуги, которые влияют на потенциальную аудиторию потребителей. Такая рекламная акция может носить информационный или стимулирующий характер.Что означает понятие промо-акция

Для вывода на потребительский рынок новых товаров, услуг или увеличения количества продаж, как правило, проводят краткосрочные промо акции. Ознакомиться подробнее с условиям их организации можно, перейдя по ссылке: Проведение < a href=" https://equilon.ru/btl/" промо.

Особенности проведения

Промоушен-акция, призванная представлять продвигаемый продукт в наиболее презентабельном ракурсе посредством прямого общения с покупателем, предполагает разнообразные мероприятия. Наличие возможности общения с потребителями помогает доносить нужную информацию до каждого индивидуума достаточно быстро и убедительно.

Виды акций

Для достижения поставленных целей широко применяются несколько видов:

  • листовки;
  • конкурсы, лотереи;
  • дегустация;
  • бонусный презент за покупку;
  • семплинг — бесплатное распространение товаров.

Наиболее популярной и распространенной является раздача рекламных листовок в местах пребывания большого количества людей или потенциальных потребителей рекламируемого предложения.
Что означает понятие промо-акция
Как показывает практика, особо результативны — мероприятия, сопровождающиеся не только демонстрацией продвигаемого товара или услуги, а дополнительно заинтересовывают потенциальных клиентов проведением розыгрышей, конкурсов с вручением победителям ценных призов и подарков.

Не меньшую популярность среди покупателей занимают дегустации. Они помогают ближе познакомиться с качественным товаром, бесплатно попробовать и составить собственное мнение о нем. Покупателю предоставляется возможность на месте изучить продукцию, а заказчику видна сразу реакция потенциального потребителя.

Акция подарок за покупку — проводится с целью побуждения потребителей приобрести большее количество предлагаемых товаров. Она достаточно эффективная, ведь подарки приятно получать всем. В качестве подарка необходимо предлагать тоже первосортный товар, соотносимый ценой с продвигаемым продуктом.

Промо акции с бесплатным распространением образцов товара — сэмплинг, отличаются эффективностью только для товаров для широкого потребления, которые очень часто покупаются. Обычно к таким товарам относят гигиенические, косметические средства, парфюмерию. Максимальный результат таких мероприятий наблюдается при продвижении новинок.



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