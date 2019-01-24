Что означает понятие промо-акция

Промо акцией принято называть комплекс действий, выполняемых с целью продвижения товара или услуги, которые влияют на потенциальную аудиторию потребителей. Такая рекламная акция может носить информационный или стимулирующий характер.

Для вывода на потребительский рынок новых товаров, услуг или увеличения количества продаж, как правило, проводят краткосрочные промо акции. Ознакомиться подробнее с условиям их организации можно, перейдя по ссылке: Проведение < a href=" https://equilon.ru/btl/" промо.

Особенности проведения

Промоушен-акция, призванная представлять продвигаемый продукт в наиболее презентабельном ракурсе посредством прямого общения с покупателем, предполагает разнообразные мероприятия. Наличие возможности общения с потребителями помогает доносить нужную информацию до каждого индивидуума достаточно быстро и убедительно.

Виды акций

Для достижения поставленных целей широко применяются несколько видов:

листовки;

конкурсы, лотереи;

дегустация;

бонусный презент за покупку;

семплинг — бесплатное распространение товаров.

Наиболее популярной и распространенной является раздача рекламных листовок в местах пребывания большого количества людей или потенциальных потребителей рекламируемого предложения.



Как показывает практика, особо результативны — мероприятия, сопровождающиеся не только демонстрацией продвигаемого товара или услуги, а дополнительно заинтересовывают потенциальных клиентов проведением розыгрышей, конкурсов с вручением победителям ценных призов и подарков.

Не меньшую популярность среди покупателей занимают дегустации. Они помогают ближе познакомиться с качественным товаром, бесплатно попробовать и составить собственное мнение о нем. Покупателю предоставляется возможность на месте изучить продукцию, а заказчику видна сразу реакция потенциального потребителя.

Акция подарок за покупку — проводится с целью побуждения потребителей приобрести большее количество предлагаемых товаров. Она достаточно эффективная, ведь подарки приятно получать всем. В качестве подарка необходимо предлагать тоже первосортный товар, соотносимый ценой с продвигаемым продуктом.

Промо акции с бесплатным распространением образцов товара — сэмплинг, отличаются эффективностью только для товаров для широкого потребления, которые очень часто покупаются. Обычно к таким товарам относят гигиенические, косметические средства, парфюмерию. Максимальный результат таких мероприятий наблюдается при продвижении новинок.