Что относится к антиквариату

Антиквариат — это вещи не для большинства, а лишь для истинных ценителей старины и настоящего искусства, коллекционеров. Такие предметы в семье могут передаваться из поколения в поколение, приобретая все большую ценность и историческую значимость. Антикварная мебель 3000 предметов антиквариата представлены на сайте mebelantiq.ru.

Какие предметы относят к антиквариату

К антиквариату можно отнести вещи, представляющие собой художественно-историческую ценность. Это картины и предметы искусства, мебель, предметы интерьера, керамика и фарфор (посуда), изделия из мрамора (статуи и статуэтки), оружие, автомобили, старинные документы и др.

Чтобы понять, что вещь относится к антикварным, нужно обратить внимание на множество признаков:

Прежде всего, возраст вещи-он исчисляется десятками лет, иногда веков (в России возраст антикварного предмета от 50 лет и выше);

Штучным количеством на современном рынке ценных вещей;

Материальной ценностью, из какого дорогостоящего материала сделан;

Невозможностью воспроизвести копию в настоящее время из-за утраты технологии или сырья для изготовления;

Художественная, историческая или культурная значимость.

Некоторые вещи имеют особую ценность, так как отражают вкусы и веяния определенной эпохи или правления великого деятеля.

Как оценивают антиквариат сегодня и какой

В настоящее время больше всего антикварам приносят вещи, полученные в наследство или оставшиеся от пожилых родственников.

Это и старинная мебель редких пород древесины, часы, хрусталь и посуда, значки и монеты, марки, картины и статуэтки, иконы и книги.

Из документов историческую ценность могут представлять рукописи знаменитых авторов или иностранных изданий, уникальные снимки, награды и др.

Для приобретения ценного исторического предмета каждую вещь нужно оценивать профессионалами и подходить к этому вопросу взвешенно. Среди основных оценочных критериев (оценку делают профессионалы -антиквары):

Возраст вещи;

Редкость вещи и штучность ее в настоящее время на рынке ценных вещей;

Ее состояние (отреставрированный предмет будет стоить в разы дороже);

Ценность материала изготовления и наличие дорогих металлов, ценных пород дерева и пр.;

Уникальность методики изготовления, которую невозможно воспроизвести сегодня.

Чем сложнее подделать оригинал, тем он ценнее, потому при покупке таких вещей обращаются к специалистам для оценки (хотя и мастера подделок порой создают настоящие шедевры).

Антиквариат, собираемый еще в древности, и сегодня не утратил своей актуальности.

Приобретение аутентичных и ценных вещей предоставляет возможность владеть предметами, которые имеют историю и характер, что делает их по-настоящему уникальными.