Чем занимается частное охранное предприятие

Общества с ограниченной ответственностью, которые предоставляют услуги охраны частным предприятиям, фирмам, не государственным структурам называются ЧОП, или, частные охранные предприятия.

Чем занимаются такие организации, их основные функции, как работают профессионалы своего дела вы сейчас узнаете.

Законодательство нашей страны предоставляет основные законы, правила и определения — кому и как могут оказывать услуги частные охранные предприятия. Узнать подробнее про частные охранные предприятия в Ташкенте можно на сайте sbs-security.uz

Охранная фирма получает лицензирование и начинает свою работу на законных основаниях в таких направлениях:

Обеспечение охраны частных лиц.

Применение метода “охрана физических лиц с применением силы в отношении потенциально опасного объекта”.

Безопасность массовых мероприятий.

Организация пропускного режима на объектах.

Пультовая охрана в комплексе.

Служба ГБР (группа быстрого реагирования).

Обеспечение охраны и сопровождение грузов в поездке, транспортировки.

Планирование и монтаж видеонаблюдения, сигнализации и наблюдение.

Клиент, заключающий договор с охранной фирмой, может подробно ознакомиться с каждым из направлений, посмотреть детальное описание всех рабочих моментов, познакомиться с личными делами сотрудников охраны.

Сотрудники и организация работы

Претенденты на работу в ЧОП в нашей стране проходят специальные экзамены, предоставляют подробную характеристику с предыдущих мест работы, проходят профессиональную подготовку.

Работать в частной охране не могут лица, не достигшие совершеннолетия, инвалиды, граждане старше 60 лет, а также лица, которые не являются гражданами РФ.

Охранники получают разрешение на работу в ЧОП на 5 лет. По истечению срока можно продлить разрешение, но только после того, как человек пройдет курсы повышения квалификации.

Лицензия предприятию, тоже, выдается на такой же срок. Лицензируют частные охранные организации МВД России. Когда подается заявка, то МВД обязаны рассмотреть ее и принять решение в течение двух месяцев.

Когда лицензия получена и предприятие начинает работать, то контроль над частной охранной фирмой осуществляет государство. Это происходит с целью проверки соответствует ли деятельность охранной фирмы законодательству страны.

Виды деятельности ЧОП