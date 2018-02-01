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Чем занимается бизнес аналитик
1 февраля 2018
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Одной из наиболее востребованных профессий современности является бизнес-аналитик. Специалисты, работающие в данной сфере, занимаются изучением деятельности отдельных компаний.Чем занимается бизнес аналитик

Подробнее ознакомиться с особенностями бизнес-аналитики поможет сайт, специализирующийся на подобной тематике. Кроме этого, на многих ресурсах публикуют полезные материалы для обучения.

Особенности профессии

В настоящее время профессия бизнес-аналитика пользуются широким спросом среди множества крупных компаний. Данный вид деятельности считается одним из самых высокооплачиваемых и перспективных.

Чаще всего, бизнес-аналитики работают в банковском секторе. Но, кроме этого, специалисты востребованы и в таких сферах:

  • строительные компании;
  • торговля;
  • добывающая промышленность.

Бизнес-аналитики работают в IT-компаниях, занимаясь оптимизацией и автоматизацией различных процессов. Также, специалисты выполняют разработку презентаций и необходимой документации для заказчиков.

В обязанности бизнес-аналитиков входит проведение сравнительного анализа работы предприятия. На основании полученных данных, специалисты занимаются созданием предложений, которые способны оптимизировать отдельные процессы.

Чем занимается бизнес аналитик

Кроме всего вышеперечисленного, бизнес-аналитики проводят сбор информации. Полученные результаты поддаются описанию, после чего происходит моделирование направлений, касающихся бизнеса.

В основном, данной деятельностью занимаются выпускники экономических и финансовых факультетов. Будущие специалисты должны обладать теоретическими навыками по проведению анализа и моделирования отдельных процессов.

Требования к специалисту

К современным специалистам, желающим работать в данной сфере, выдвигаются следующие требования:

  • наличие высшего образования;
  • опыт работы с системами аналитической обработки информации;
  • знание стандартных программ ПК;
  • наличие навыков по систематизированию информации.

Кроме этого, специалист должен грамотно разговаривать и писать. В основном, большинство крупных компаний желают работать с людьми, которые уже имеют хотя бы небольшой опыт в сфере бизнес-аналитики.

Многие организации требуют от специалистов знания финансового и бухгалтерского учета. Опыт работы непосредственно влияет на заработную плату бизнес-аналитика.

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