Чем закончился сериал Секретные материалы

Сериал «Секретные материалы» (The X-Files) без преувеличения является одним из важнейших мистических сериалов. При этом следует сказать, что речь идёт не только об эпохе сериала в девяностых годов, но и о современности. Подтверждением этому является то, что продолжение сделали на дополнительные серии спустя много лет, а также сделали две полнометражки. Посмотреть этот сериал можно на сайте https://x-f.su/.

Впервые сериал появился в 1993 году и подряд выпускались разнообразные эпизоды, как разрозненные и объединённые только главными героями, так и такие, которые раскрывали основную сюжетную канву.

В дальнейшем выпустили комплект эпизодов в 2018 году, для того чтобы, условно говоря, завершить сериал, хотя некоторые компоненты сюжета так и не раскрыли.

Последний сезон и финал: чего ожидали зрители11-й сезон «Секретных материалов» является в актуальное время заключительным и появился в 2018 году.

Заключительные сезоны в основном акцентировались на поисках своего отпрыска агентами Малдером и Скалли. При этом также подчёркивалось, что Уильям имеет сверхъестественные способности.

Основные сюжетные линии финала

Для начала, конечно, следует сказать про заговоры правительства и рассказы про инопланетян, которые являлись одними из основных вопросов сериала. При этом нарратив продолжал утверждать о том, что правительственные инстанции действительно скрывают разнообразные генетические эксперименты и получают благодаря инопланетянам новые технологии.

Курильщик, один из наиболее таинственных и главных героев, определяется как значимая фигура в контроле над внеземными проектами и событиями в этой области.

При этом данный персонаж также пытается отыскать Уильяма, который имеет способность менять облик и применять телепатию.

Конфликт с Курильщиком

В заключительных эпизодах говорится о том, что именно Курильщик, но не Малдер является прародителем Уильяма, что становится сюрпризом для многих зрителей, а также самих героев сериала. Привет там сам Курильщик собирается применить особые способности своего отпрыска, для глобальных замыслов.

Итоговая сцена является встречей между Малдером, Скалли и Курильщиком, который собирается их уничтожить.

Также присутствует и Уильям, который, для того чтобы выручить Малдера и Скалли, применяет собственные способности, а также совершает побег.

Стоит сказать, что финал не полностью завершает сериал и является в большей степени открытым, то есть для продолжения есть возможности.

В значительной степени создателей сериала, вероятнее, акцентируются на зрительские эмоции, а также предпочитают дать чувство неоднозначности.

Вполне возможно также сказать, что итог сериала как бы оставляет надежду и говорит о том, что именно истина является тем, к чему следует стремиться.

При этом также как бы определяются идеалы сериала:

Борьба за правду;

Наличие надежды;

Истина и свет;

Потребность поисков;

Умение преодолевать сложности.

Таким образом, возможно сказать, что «Секретные материалы» завершились многозначительно, и дополняет основной нарратив.

По итогам сериалов вполне возможно дальше размышлять и предлагать собственные версии. В любом варианте возможно действительно оценить девиз сериала, который говорит о том, что истина всегда где-то близко, но при этом связана с недостижимостью.