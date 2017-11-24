Чем отличается широкоформатная печать от интерьерной

Реклама — это один из самых эффективных инструментов продвижения любого продукта или услуги. Очень часто для таких целей используют печатные издания, плакаты и другие подобные изделия.

Широкоформатная печать является одним из таких направлений, позволяющих получить качественную и яркую продукцию. Ознакомиться с ее технологией производства можно на специализированных сайтах.

Основные понятия

Печать рекламных баннеров предполагает получение качественного изображения на специальном материале (бумага, винил и т.д.). Одной из разновидностей этого направления является широкоформатная печать. Она предполагает получение цветных изображений с помощью цифровых принтеров.

Широкоформатную печать используют для получения нескольких рекламных продуктов:

логотипы;

вывески;

баннеры;

бигборды и много др.

Интерьерная печать является подвидом широкоформатной, так как предполагает изготовление картинок для помещений. Здесь также используются цифровые принтеры, но уже несколько другого типа.

Основные отличия

Широкоформатная наружная и интерьерная печати имеют несколько небольших отличий:

Качество изображения. Интерьерная продукция имеет более высокое разрешение картинки и яркие насыщенные цвета. При этом здесь заметны тени и переходы между определенными зонами. Широкоформатная же печать производит изображения большого расширения, так как практически всегда они располагаются далеко от человека, и он не сможет увидеть детали. Что касается цифр, то разрешение интерьерной продукции составляет 1440 пикселей/дюйм, тогда как в наружной рекламе оно варьируется от 360 до 7720 пикселей/дюйм. Принтеры, производимые эту продукцию, также отличаются размером сопел. Для внутренних изображений применяют механизмы с меньшими диаметрами отверстий. Интерьерные изображения наносят только на самоклеящиеся пленки, бэклит, постерную бумагу и перфорированную пленку. В свою очередь широкоформатная печать использует, как обычную бумагу, так и виниловую пленку, матерчатую сетку и т.д. Четкость и реалистичность. Это присуще интерьерным изделиям, которые нужно воспринимать более качественно. В свою очередь на уличных баннерах четкостью можно немного пожертвовать, так как ее не особо кто заметит.

Как видите, технически эти два вида печати практически идентичны, но только отличаются качеством получаемого изображения и средой использования.