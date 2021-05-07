Ни одно судно не может в порт зайти, если у него не имеется разрешения специальных контролирующих органов. Это связано с тем, что оно должно соблюдать определённые формальности и согласовывать свои действия с пограничной и карантинной, таможенной службами. С такими органами напрямую взаимодействует судовой агент.

Именно он обязан проинформировать капитана о том, как правильно вести себя в том или ином порту, а также о его правилах. Помимо этого, он должен оплатить сборы и согласовать период прибытия судна в порт.

В порт судно заходит через границу государства. Это говорит о том, что обязательно должна быть комиссия с представителями разных организаций. Шипчандлером называют человека, который занимается поставкой различной продукции на судно. Подробнее ознакомиться с услугой Шипчандлер Порт Кавказ можно на сайте amarineservice.ru.

Что входит в услуги

Многие компании оказывают шипчандлерские услуги на высочайшем уровне. Следует отметить, что продукты питания и необходимые предметы на судно доставляются компаниями тогда, когда в этом нуждается персонал.

Это можно делать на рейдах или же непосредственно на причалах. Все действия полностью соответствуют стандартам.

В шипчандлерские услуги включена поставка таких средств, как питьевая вода и продукты питания для всей команды, краски для судна и общего предназначения, материально-техническое обслуживание, чистящие составы, продукция химического предназначения, цветной и чёрный металлопрокат, запчасти для рефрижераторных установок и для насосов, для компрессоров масляного типа и воздушного, судовых двигателей, дыхательные аппараты и средства для спасения.

А также пожарное имущество (в их числе находятся пенообразователи с тросиками, топоры с пожарными костюмами, огнетушители), такелаж и товары для судна, талперы и скобы, зажимы и блоки, канаты и стальные тросы, якоря и разные цепи, швартовые концы, средства для индивидуальной защиты всех людей и обувь, предметы рабочей одежды и разнообразная ветошь.

Кроме этого, поставляются электроды с оборудованием для сварки, сантехническое и камбузное оборудование, штурманские принадлежности и флаги для разных стран, измерительная техника и приборы для освещения, электрические приспособления и аппаратура для навигации, преобразователи частоты или тока, а также напряжения, электрические двигатели и трнасформаторы.

Также к услугам относят проведение ремонтных работ и проверку всех спасательных средств.

Стоит отметить, что выбирать компанию владелец судна может самостоятельно.