Часы Breitling: как отличить подделку

Breitling – фирма, выпускающая наручные часы luxury сегмента. Данные часы, помимо элегантного и привлекательного дизайна отличаются высоким качеством, прочностью сборки и качественными материалами изготовления. Данная фирма производства часов стала для многих желанной, именно потому некоторые компании стали создавать подделки и копии некоторых моделей.

Приобрести оригинальные качественные часы Breitling вы можете, выбрав из каталога на сайте https://chronostyle.com.ua/breitling/. В этой статье мы расскажем вам, как же не попасться на мошенников, делающих не просто подделку самих часов, но и продающих это изделие за полную стоимость оригинала.

Логотип фирмы применяемый на всех циферблатах часов Breitling

Оригинальный логотип представляет собой букву «В», соединенную с якорем, и крыльями по бокам. Среди особенностей изготовления данного логотипа можно отметить следующие:

в оригинальном логотипе граница крыльев и полоски ведущие к ней не скреплены, то есть полоски не доходят до самого края крыльев. В подделках же об этом часто забывают, и делают крылья представленные исключительно полосками от основания до края;

«зубцы» якоря всегда остроконечные в оригинале, в то время, как на подделках их часто скругляют, делая более мягкими.

Возможен случай, когда вместо полноценной версии логотипа используют только одну литеру В. Такие модели тоже являются оригинальными, просто такой вариант исполнения выглядит более минималистично и лаконично.

Измерение дней

В оригинальном исполнении в часы установлен хронограф, и даже в случае с использованием нескольких циферблатов для хронографа ни один не должен показывать текущий день недели, или месяца.

Для отображения сегодняшнего числа в часах используется отдельное окошко календаря, где число представлено циферно.

Качество и орфография надписей

На швейцарских часах качество исполнения стоит один из самых главных приоритетов, потому на оригинальной модели недопустимо расплывчатое нанесение, или орфографические ошибки написания, а вот некоторое горе — поддельщики не утруждают себя проверкой этого параметра в своих копиях наручных часов.

Проверьте также общий внешний вид, внутреннее чутье поможет отличить дорогой качественный оригинал от подделки. Часы не могут быть слишком легкими.

Пин держащий стрелки всегда выполнен в цвет секундной, а то и всех стрелок, а вот если посмотреть на оригинал под ярким светом, то вы не должны заметить бликов, мешающих визуальному восприятию. В оригинале применено специальное покрытие, которое очень редко, или вообще никогда не наносят на подделки и копии.