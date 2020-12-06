В непростой экономической ситуации деньги могут потребоваться неожиданно. Причём, объём требуемых средств значительно превышает потребительские ссуды. Обладание недвижимостью открывает возможности для решения данной проблемы. Однако, подавляющее большинство обывателей за закладной направляются в банки. Какого же их разочарование, когда после длительного сбора необходимой документации они получают отказ из-за «недостаточно положительной кредитной истории». В кризис банки очень неохотно идут на взаимодействие с так называемыми «потенциально-проблемными» клиентами.

Получить денежный заём под залог для физических лиц возможно в Credit.Club. Данная инвестиционная платформа успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. Большинство заёмщиков выбирают Credit.Club за счёт законодательной поддержки. При выдаче ссуды компания опирается на закон 102-ФЗ «Об ипотеке».

Чем Credit.Club отличается от банков?

Разница становится заметна, когда заёмщик анализирует предполагаемую схему взаимодействия:

кредитная история не имеет никакого значения;

справки о семейном доходе собирать не нужно;

процедура одобрения/отказа займа требует не более 2 суток;

существует возможность досрочного погашения долга.

Следует обратить внимание заёмщиков, что инвестиционная платформа не занимается выкупом залоговой недвижимости – объект остаётся в собственности у заёмщика! Безусловно, на него накладывается обременение, чтобы исключить любые возможные операции.

При этом не происходит выписки прописанных жильцов, залогодатель сохраняет на недвижимость типичный для ипотеки комплекс прав.

Залогодатель практически не тратит времени

В случае с банком приходится внушительные объёмы времени тратить на бюрократию. Credit.Club решил эту проблему на корню. Чтобы оформить заявление на заклад имущества, регистрационную процедуру обременения и подписание пакета сопроводительных документов уйдёт не более двух часов.

При этом залогодателю не придётся никуда выезжать. Представители инвестиционной платформы приедут по указанному адресу лично со всеми необходимыми бумагами. В МФЦ ехать так же не придётся.

Чтобы выполнить полное погашение займа досрочно, достаточно лишь оформить заявление у менеджера. Подписанный документ отправляется компании, после чего можно вносить деньги на указанные реквизиты.

После полного погашения задолженности Credit.Club выдаёт соответствующую справку (документ может быть отправлен по почте, мессенджерам или в виде оригинала на физическом носителе заказным письмом).

В видео юрист расскажет о том, как правильно закладывать недвижимость банку: