Частный займ под залог недвижимости - что это и как получить? Узнайте, как избежать обращения в банк, но получить деньги на руки.
идеи в лицах

Частный займ под залог недвижимости — что это и как получить?

6 декабря 2020

В непростой экономической ситуации деньги могут потребоваться неожиданно. Причём, объём требуемых средств значительно превышает потребительские ссуды. Обладание недвижимостью открывает возможности для решения данной проблемы. Однако, подавляющее большинство обывателей за закладной направляются в банки. Какого же их разочарование, когда после длительного сбора необходимой документации они получают отказ из-за «недостаточно положительной кредитной истории». В кризис банки очень неохотно идут на взаимодействие с так называемыми «потенциально-проблемными» клиентами.

Получить денежный заём под залог для физических лиц возможно в Credit.Club. Данная инвестиционная платформа успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. Большинство заёмщиков выбирают Credit.Club за счёт законодательной поддержки. При выдаче ссуды компания опирается на закон 102-ФЗ «Об ипотеке».

Чем Credit.Club отличается от банков?

Чем Credit.Club отличается от банков?

Разница становится заметна, когда заёмщик анализирует предполагаемую схему взаимодействия:

  • кредитная история не имеет никакого значения;
  • справки о семейном доходе собирать не нужно;
  • процедура одобрения/отказа займа требует не более 2 суток;
  • существует возможность досрочного погашения долга.

Следует обратить внимание заёмщиков, что инвестиционная платформа не занимается выкупом залоговой недвижимости – объект остаётся в собственности у заёмщика! Безусловно, на него накладывается обременение, чтобы исключить любые возможные операции.

При этом не происходит выписки прописанных жильцов, залогодатель сохраняет на недвижимость типичный для ипотеки комплекс прав.

Залогодатель практически не тратит времени

Залогодатель практически не тратит времени

В случае с банком приходится внушительные объёмы времени тратить на бюрократию. Credit.Club решил эту проблему на корню. Чтобы оформить заявление на заклад имущества, регистрационную процедуру обременения и подписание пакета сопроводительных документов уйдёт не более двух часов.

При этом залогодателю не придётся никуда выезжать. Представители инвестиционной платформы приедут по указанному адресу лично со всеми необходимыми бумагами. В МФЦ ехать так же не придётся.

Чтобы выполнить полное погашение займа досрочно, достаточно лишь оформить заявление у менеджера. Подписанный документ отправляется компании, после чего можно вносить деньги на указанные реквизиты.

После полного погашения задолженности Credit.Club выдаёт соответствующую справку (документ может быть отправлен по почте, мессенджерам или в виде оригинала на физическом носителе заказным письмом).

В видео юрист расскажет о том, как правильно закладывать недвижимость банку:



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