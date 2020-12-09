Брокер TRS Markets: главный риск на Форекс - это не мошенники

Каждый трейдер, вне зависимости от опыта и стажа торговли, хочет успешно торговать на валютном рынке. А потому важно понимать, какие риски на форекс вообще существуют.

Среди основных рисков на рынке Форекс обычно выделяют следующие группы:

Риск изменения курса.

Риск кредитного плеча.

Технические риски.

Риск выбора брокера.

Риск паники при торговле

Про это сказано много- статей о том, как научиться управлять рыночными рисками в трейдинге, написано предостаточно. Множество страшилок ходит о мошенниках и т.н. "кидалах" на Форекс. За большинством этих историй в действительности кроется банальная некомпетентность трейдера.

Поэтому поговорим об обратной стороне медали,о главным риске торговли — некомпетентности самого трейдера.

Стадии развития Форекс трейдера

Каждый успешный трейдер проходил так называемые «стадии развития». Всего их четыре.

Первая. Неосознанная некомпетентность. На этом этапе трейдеры не осознают, что делают — потому что для заключения выигрышной сделки не требуется никаких конкретных навыков (шансы на успех составляют 50 на 50). Это чревато тем, что неопытный трейдер, испытывая эйфорию и не имея должного багажа необходимых навыков, не сможет продолжить добиваться успешных результатов. Неизбежно, это перейдет во вторую стадию.

На этом этапе трейдеры не осознают, что делают — потому что для заключения выигрышной сделки не требуется никаких конкретных навыков (шансы на успех составляют 50 на 50). Это чревато тем, что неопытный трейдер, испытывая эйфорию и не имея должного багажа необходимых навыков, не сможет продолжить добиваться успешных результатов. Неизбежно, это перейдет во вторую стадию. Вторая. Осознанная некомпетентность . Самая пугающая стадия торговли. С первыми неудачными сделками приходит осознание своего «незнания». Здесь важно не останавливаться, а грамотно использовать этот опыт в будущем и учиться на нем. Самое время заняться образованием и найти подходящий стиль торговли.

. Самая пугающая стадия торговли. С первыми неудачными сделками приходит осознание своего «незнания». Здесь важно не останавливаться, а грамотно использовать этот опыт в будущем и учиться на нем. Самое время заняться образованием и найти подходящий стиль торговли. Третья. Осознанная компетентность. На этом этапе трейдер уже владеет большинством инструментов, необходимых для успешной торговли и испытывают лишь недостаток опыта. Это также достаточно стрессовая стадия, требующая тщательного анализа каждого своего шага, что отнимает много сил и нервов. Взамен, с каждым торговым днем, трейдер становится более уверенным и понимающим.

На этом этапе трейдер уже владеет большинством инструментов, необходимых для успешной торговли и испытывают лишь недостаток опыта. Это также достаточно стрессовая стадия, требующая тщательного анализа каждого своего шага, что отнимает много сил и нервов. Взамен, с каждым торговым днем, трейдер становится более уверенным и понимающим. Четвертая. Неосознанная компетентность. Финальная стадия приходит к трейдеру незаметно – в какой-то момент торговля становится автоматическим рефлексом и требует минимум умственных усилий, сомнений и личных переживаний. Большая часть трейдеров и на этой стадии продолжают учиться, так как понимают, что новые знания приносят в долгосрочной перспективе хорошие дивиденды торговом счете.

Каждая из перечисленных стадий -неизбежна и необходима для длительного профессионального роста тредера. Качественный переход нередко сопроводается нервами, сливами депозита и отчаянием. Но каждый новый уровень открывает новые возможности.

Чтобы ускорить процесс развития, можно использовать ресурсы, которые дает сама торговая компания. Очень часто пользователям предоставляется доступ к учебному центру, где собрана вся необходимая информация, которая требуется для торгов.

Рыночный прогноз от специалистов- еще один способ более глубоко проанализировать рынок и получить максимально качественный фундаментальный и технический анализ от профессионалов. Такую возможность предоставляют далеко не все торговые площадки, но если таковая имеется- обязательно используйте эту возможность.

Разумеется, очень многое зависит от политики самого брокера и того, насколько благоприятную среду для роста клиентов он смог создать. Об этом также можно узнать от трейдеров, прочитав их отзывы. Например, о популярном сегодня брокере TRS Markets говорят достаточно лестно- здесь действительно заботятся о своих клиентах и помогают не просто максимизировать их доход, но и расти и развиваться в профессиональной сфере.

Преимущества торговли с форекс-брокером TRS Markets

Прежде всего стоит отметить, что компания предлагает существуют разные инвестиционные программы, подходящие для трейдеров с разным уровнем погруженности и опыта в процессе торгов. Брокер использует широкий набор торговых инструментов, что позволяет самостоятельно выбирать, на каком рынке торговать- 60+ валютных пар, CFD, Spot металлов и индексов и 180+ CFD. Прощупать платформу можно на демо-счете, что не потребует никаких вложений.

Команда управленцев TRS Markets имеют более чем 30ти летний опыт в торгах, а потому им точно есть чему научить даже самого продвинутого интернет-трейдера.