Большие скидки на бассейны в интернет-магазине vashbas.com

Сделать расчет цены бассейна под ключ, выполнить проект по водоподготовке оборудования, реставрировать старый бассейн, облицевать бетонный комплекс – все это и многое другое можно заказать в нашей компании.

Фирма «Ваш бассейн» уже свыше 15 лет специализируется на проектировании, строительстве, монтаже и обслуживании бассейнов любых видов и конструкций.

Выполнить вышеописанные виды работ своими руками возможно, но нет гарантии, что выбор и монтаж будут корректными и не потребуется в будущем переделка.

Мы рекомендуем обратиться к экспертам, которые имеют опыт и знания насчет строительства любых видов искусственных водоемов. Заказать бассейны в интернет-магазине – сегодня это намного выгоднее, чем покупка резервуара для воды через обычный магазин.

Наши эксперты выполнят установку полипропиленовых, стекловолоконных, композитных бассейнов за считанные дни, а также предоставят гарантию на выполненные работы до 25 лет.

Мы сотрудничаем исключительно с проверенными европейскими брендами по изготовлению бассейнов, среди которых: ASTRAL, BAYROL, ESPA, HAYWARD, PAHLEN и AQUANT. Доставка продукции возможна по всей территории Украины благодаря транспортной службе перевозки.

Плюсы интернет-магазина бассейнов

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И это понятно. Ведь наша продукция сертифицирована и имеет официальную гарантию от производителя. Следите за нашими акциями и сезонными распродажами, чтобы успеть купить товар по выгодным ценам.

Мы предлагаем готовые емкости для воды либо возможность создать уникальный проект бассейна. Строительства бетона под ключ – полноценный комплекс работ, который включает в себя все этапы, начиная от проектирования, заканчивая введением объекта в эксплуатацию.

Композитные и стекловолоконные модели обладают повышенной прочностью, длительным сроком использования, устойчивостью к резким изменениям температуры, ультрафиолетовому воздействию, механическим повреждениям, стойким химическим препаратам.

Больше не нужно ждать месяцами, чтобы получить свой бассейн для плавания, оздоровления, отдыха или развлечений. Достаточно заказать конструкцию из наноматериалов, а затем подождать несколько дней для полной установки объекта на открытой территории или в помещении.

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Источник: https://vashbas.com/