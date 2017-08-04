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Билборд как средство коммуникации с клиентом и способ рекламы

4 августа 2017

Билборд стал неотъемлемой частью рекламирования бизнеса. Они встречаются повсеместно на автомагистралях, шоссе, в центре города, на центральной улице города.

Билборд как средство коммуникации с клиентом

Это отличный способ проинформировать население и попытаться завлечь потенциальных клиентов. Сотни и тысячи людей проезжают мимо рекламных щитов.

Чем ярче и интересней выглядит слоган — тем больше шансов, что он запомнится. Обычные маркетинговые штампы, например, “Вкуснее и дешевле”, вряд ли сейчас заинтересуют кого-то.

Скорее, заставят задуматься. Лучшим способом придумать интересный слоган является заказ у профессионального маркетолога.

Они обычно работают в рекламных агентствах и всегда готовы проконсультировать вас по интересующим вопросам.

Билборд должен привлекать прохожих, а не отпугивать их: все цвета должны находиться в гармонии друг с другом, а текста должно быть как можно меньше, но быть он должен максимально информативным. Там должен присутствовать адрес и название вашего заведения и компании.

Коммуникация с клиентом посредством рекламы

Билборды могут стать отправной точкой коммуникации между вами и клиентом. Он не должен портить мнение о заведении, а наоборот, представлять его в наилучшем свете.

Никаких рекламных штампов или же большого количества текста. Это отпугивает потенциальных клиентов, а иногда, они даже не успевают ознакомиться с ним во время движения.

Большинство агентств предлагают свои услуги в оформлении дизайна, лучше всего воспользоваться ими, чем нанимать человека “со стороны”. Они также занимаются оформлением всех необходимых документов, освобождая вас от ненужной суеты.

После того, как контакт с потенциальным клиентом настроен, необходимо заняться мониторингом и анализом, учесть все недочёты и ошибки и попытаться исправить их.

Каждый прохожий на улице может заинтересоваться билбордом, поэтому готовиться необходимо тщательнее и предстать в максимально лучшем свете.

Билборд

Билборд, как способ рекламы

В странах СНГ билборды, именующиеся иногда “бигбордами”, скорее дополняют общую рекламную “связку”: реклама в СМИ, на электронных табло, распространение информации при помощи листовок и визиток.

Билборд должен напомнить клиенту, что это название ему уже знакомо из других источников и заинтересовать. Билборд — ответственный шаг в рекламной акции и подходить к нему необходимо со всей ответственностью.

Использовать агентство намного выгоднее, чем самостоятельно заниматься маркетингом и пиаром.

Источник данных: rostov.reklama-gravity.ru/reklamnye-shity/

Далее на видео вы можете ознакомиться с тем, как повысить эффективность наружной рекламы.



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