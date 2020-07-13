Если возникли временные финансовые трудности, нужна крупная сумма денег, проблему может решить кредит или займ. Правда, не всегда и не у всех есть возможность получить стандартный кредит по самым разным причинам.

У кого-то уже есть действующие кредиты, которые не до конца погашены, у других – испорчена кредитная история, у третьих – нет официальной работы, либо белая зарплата слишком маленькая. В такой ситуации, при наличии в собственности автомобиля, получить кредит можно в специальном автоломбарде, что очень удобно.

Что собой представляет автоломбард

Это организация, которая выдает кредиты под залог автомобиля. Такие кредитные услуги есть и у обычных банков. Но, автоломбард представляет собой обособленную организацию, которая кредитует именно в таком формате. Здесь обязательно нужен залог в виде транспортного средства.

Отсюда такое название. В настоящее время таких компаний по стране большое количество. Когда они только начали свою деятельность, обычно требовалось оставлять машину на их стоянке пока клиент не выплатит полностью свой долг с процентами. В настоящее время большинство таких компаний работает иначе.

Машину сразу никто не забирает. Займ выдается под залог ПТС. Клиент может продолжать пользоваться своим автомобилем без каких-либо ограничений. Он не может ее обменять, подарить, продать пока она находится в залоге. Если кредит полностью выплачен, ПТС возвращается, и все ограничения снимаются.

Это отличный вариант для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет брать стандартный кредит в банке, связываться с МФО, где грабительские условия и т. д. Сначала определяется рыночная стоимость транспортного средства.

Как правило, в кредит выдается не вся сумма от рыночной стоимости, а лишь 70-90%. Все зависит от условий. Они у каждой компании разные. Необходимо все внимательно изучить, прежде чем подавать заявку. Деньги выдаются под процент. Ставка также может быть разной, зависит от выбранной компании.

Как выбрать хороший автоломбард

В настоящее время автоломбардов очень много по стране. И, одним из преимуществ является то, что клиенты из других регионов также могут пользоваться их услугами, что очень удобно. Нередко все вопросы могут быть решены удаленно без личного присутствия.

Однако, необходимо быть предельно внимательным, чтобы не нарваться на мошенников, узнать обо всех подводных камнях, если таковые есть. Часто, из-за безвыходной ситуации, когда нужны срочно деньги, люди соглашаются на все условия первого попавшегося автоломбарда, особо не вникая в детали.

Чтобы таких неприятных сюрпризов не было, лучше пользоваться специальными сервисами. Первый Федеральный Инвестиционный Центр — Финансовая компания ПФИЦ, официальный сайт которого расположен по адресу: zaimpodpts.com предлагает услуги по подбору автоломбарда с наиболее выгодными для клиента условиями.

В базе компании только проверенные и надежные фирмы, которые работают официально, имеют все необходимые лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности.

Это гораздо удобнее и выгоднее для клиента, который хочет воспользоваться услугами автоломбарда. Он может быть уверен, что озвученные условия соответствуют действительности, и никаких неприятных сюрпризов не будет в дальнейшем.