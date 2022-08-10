Аренда помещений в супермаркете

Арендаторы могут арендовать помещение для продавцов, используя два основных подхода. В первом случае продавцы платят за размещение своих товаров в определенном месте в магазине. Второй вариант позволяет продавцам приходить в магазин для демонстрации продуктов или прямого общения с покупателями.

При аренде помещения вам необходимо учитывать влияние, которое новый поставщик может оказать на ваш бизнес, и убедиться, что вы кодифицируете ожидания обеих сторон в хорошо составленном контракте.

Варианты аренды помещений

Прежде чем начать переговоры с продавцом, вам нужно выяснить его планы относительно помещения и решить, подходит ли он для вашего бизнеса. Например, компания, которая хочет создать яркую витрину для продажи картофельных чипсов, может плохо вписаться в магазин натуральных продуктов.

Если в вашем магазине царит атмосфера высокой энергии, продавец, предлагающий демонстрации и массу впечатлений, может хорошо вписаться.

Проверка продавцов

Ваши клиенты могут судить о вас по вашим поставщикам, поэтому разумно убедиться, что продукт соответствует вашему имиджу и бизнес-целям. Проведите небольшое исследование каждого поставщика, проконсультировавшись с Бюро по улучшению бизнеса и Федеральной торговой комиссией, чтобы убедиться, что они не обманывали потребителей и не предлагали некачественные продукты.

Попробуйте продукты самостоятельно, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим стандартам.

Влияние на ваш бизнес

Подумайте, как продавец, а также его торговый план впишутся в ваш бизнес. Живая демонстрация может привлечь внимание покупателей, но если она блокирует вход или продавец беспокоит покупателей, вы можете потерять продажи.

Ваши поставщики должны опираться на созданную вами среду, а не подрывать ее. Вы также должны подумать, увеличит ли продукт вашу клиентскую базу. От новой марки молока может быть мало пользы, поскольку в большинстве продуктовых магазинов и так много молока, но косметический продукт может дополнить ваши предложения.

Подписание договора

Хороший контракт должен четко определять обязанности и ожидания обеих сторон. Определите, как долго действует соглашение о продаже, сколько вы берете с продавца и будет ли прибыль разделена.

Определите любые условия, при которых контракт может быть расторгнут, и любые предварительные условия, которые продавец должен выполнить, прежде чем она сможет продавать в вашем магазине. Не пренебрегайте юридическими вопросами, такими как способы разрешения конфликтов.

Укажите, должны ли стороны обращаться в арбитраж и должны ли быть поданы иски в конкретном округе.