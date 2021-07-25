Апостиль документов для Германии — что это и какие требования
да придет идея думающему

Апостиль документов для Германии — что это и какие требования

25 июля 2021

Если планируется поехать в Германию для работы, в гости, временного проживания, либо по программе поздних переселенцев и не только, необходимо собрать требуемый пакет документов.

В зависимости от ситуации и преследуемых целей список этих документов может быть разным, но на каждом из них должен быть апостиль, который подтверждает подлинность. Подробнее узнать про апостиль документов для Германии и правила его проставления можно на сайте компании Фридланд.

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Что такое апостиль

Апостиль — это специальный штамп, который подтверждает оригинальность документов и тот факт, что они принадлежат человеку, который их предоставил. Как правило, ставят апостиль не в самой Германии, а в стране из которой человек туда отправляется.

Это право имеют специализированные организации, у которых есть соответствующие полномочия. Так как Германия является участником Гаагской Конвенции 1961 года, она принимает документы с апостилем.

У принимающей стороны лучше заранее уточнить, какие именно документы готовить, и на каких из них должен быть апостиль. Так как услуга платная, лучше заранее узнать, где именно ставить этот штамп, чтобы не переплачивать.

На каких документах нужен апостиль

В обязательном порядке такой штамп должен быть на следующих видах документов:

  • Аттестаты об окончании средней школы, дипломы об окончании колледжей и вузов, документы подтверждающие наличие ученой степени и не только.
  • Справка об отсутствии судимости
  • Выписки и справки из архивов
  • Документы, принадлежащие различным юридическим лицам
  • Нотариально заверенные копии официальных документов
  • Заверенные нотариусом оригиналы и копии различных свидетельств, доверенностей, соглашений и т.д.
  • Судебные приговоры и решения, определения и не только.

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Именно эти документы должны предоставляться с апостилем.

Но если пакет документов включает в себя что-то ещё, лучше заранее уточнить, требуется ли ставить на них этот штамп.

Где поставить апостиль на документы для Германии

Самый быстрый способ — обратиться в специализированную компанию, предлагающую подобные услуги. Предварительно желательно уточнить условия предоставления услуги, стоимость, сроки, а также изучить репутацию компании, чтобы быть уверенным в качестве.

В этой сфере приличное количество мошенников, которые могут просто поставить штамп, похожий на оригинал, но никакой юридической силы он иметь не будет.

Кроме того с фальшивым штампом у самого человека, который планирует отправиться в Германию, могут возникнуть очень серьезные проблемы вплоть до обвинений в подделке документов.

Поэтому крайне важно перед тем, как обращаться за услугой, найти компании, изучить отзывы, репутацию, историю деятельности и т.д.



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