Руднев И.В. Выход. Как превратить проблемы в возможности

577.00 руб.
Кризисы неизбежны. Но это хорошая новость! Книга о том, как действовать в условиях ограниченных финансов, нестабильности и риска, сохранять контроль в критических ситуациях, и поднять бизнес из кризиса.
ISBN: 978-5-04-106407-5
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