образ жизни – креатив

19 декабря 2019

<<< Назад в магазин

Руднев И.В. Выход. Как превратить проблемы в возможности

577.00 руб.


Добавить в корзину

Описание товара

Купить Руднев И.В. Выход. Как превратить проблемы в возможности

Кризисы неизбежны. Но это хорошая новость! Книга о том, как действовать в условиях ограниченных финансов, нестабильности и риска, сохранять контроль в критических ситуациях, и поднять бизнес из кризиса.

ISBN: 978-5-04-106407-5

Купить Руднев И.В. Выход. Как превратить проблемы в возможности


Еще больше интересного на Propr.Me



Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Ирина: Далеко не каждому человеку удается добиться успеха. Многим не хваетает целеустремленности и силы духа. Нужно...
  • Андрей: Сотрудничал со многими рекламными агентствами, но к сожалению только единицы могут работать на результат,...
  • Мария: При выборе скатерти надо ориентироваться на форму стола, на интерьер комнаты, на материал, из которого...
  • Оксана: Сейчас для совершенствования своих знаний в бизнесе, считаю, обязательно эти курсы. Я сама участвую и мне...
  • Юля Алексеевна: Возьму на заметку – печатать свои личные наклейки лучше на фотобумаге. Я их делала на обычном...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика