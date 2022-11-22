Выгоревшая трава: как исправить коричневые пятна на газоне

Жара, солнце, недостаток воды – летом наши газоны терпят многое. Но с этими советами ваш коричневый газон скоро снова станет зеленым ковром.

Если ваш газон желто-коричневый, не паникуйте.

В последние годы было жаркое и сухое лето. Вместо зеленого газона мечты многие люди столкнулись с выжженной, побуревшей травой и оголенными участками.

Неудивительно, ведь сильная жара вкупе с недостатком воды — это далеко не оптимальные условия жизни, в которых нуждаются газонные травы. Остается только ждать и надеяться на лучшее, верно? Нет! Попробуйте наши четыре простых приема, чтобы привести газон в первоклассный вид.

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Почему газон летом «выгорает»?

Хотя трава может казаться сгоревшей из-за жары и сухости, пожелтение и побурение травы — это защитный механизм, известный как «тепловой сон». Трава входит в фазу покоя со сниженной метаболической активностью, как «летний сон». Трава по существу впадает в спячку, вытягивая все запасы веществ из стеблей к корням, ожидая периода более низких температур и большего количества дождя.

В большинстве случаев тем, кто замечает, что их газоны желтеют летом, не нужно беспокоиться о выживании своего газона. Тем не менее, некоторые чувствительные травы, такие как райграс пастбищный ( Lolium perenne ), могут не пережить засушливый период, и их необходимо будет повторно засеять следующей весной.

Если ваш газон летом желтеет, это не обязательно означает, что он умер.

Совет: Газонные травы лучше всего растут при температуре от 22 до 25 °C, при достаточном количестве влаги и света. Однако при температуре выше 30 °C все жизненные процессы трав сводятся к минимуму.

Совет 1: полейте газон

Это может показаться банальным, но самым важным шагом в возрождении коричневого газона (или в первую очередь предотвращении его потемнения) является правильный полив. Ведь нехватка воды – одна из основных причин появления коричневого цвета на газонах.

Разбрызгиватель — лучший способ полива газона, потому что он не только равномерно распределяет воду по газону, но и избавляет вас от необходимости волочить тяжелое оборудование по траве и обратно. При поливе газона лучше всего поливать реже и более тщательно. Летом поливайте газон один или два раза в неделю из расчета около 15 литров на квадратный метр.

Утренний полив газона экономит воду и помогает траве.

Совет 2: используйте осенние удобрения для газона

Какое отношение осеннее удобрение газона имеет к зеленому газону летом? Ответ прост: осенние удобрения для газона обычно содержат больше калия, чем весенние и летние удобрения. В дополнение к морозостойкости калий также повышает эффективность водопоглощения и стабильность клеточных стенок, так что меньше воды может просачиваться через них и теряться травинками.

Богатые калием осенние удобрения для газона также помогают подготовить газон к пышному зеленому газону следующим летом. Чтобы получить зеленый и экологически чистый газон, выбирайте осенние удобрения на растительной основе.

С помощью этого разумного выбора вы обеспечите безопасность своих домашних и садовых животных и поддержите здоровую почвенную жизнь. Лучшее время для осеннего удобрения газона — конец лета и самое позднее сентябрь, чтобы газонные травы еще имели достаточно времени, чтобы усвоить содержащиеся в них питательные вещества.

После внесения удобрений полейте газон, чтобы питательные вещества высвободились и достигли корней.

Хорошее удобрение газона необходимо для здоровой и крепкой травы.

Совет: весеннее внесение удобрений также является важным этапом ухода за зеленым газоном летом. Если корни энергично растут всю весну из-за хорошего запаса питательных веществ, летом им легче поглощать воду. Итак, весной внесите удобрения для газона, чтобы ускорить рост корней.

Совет 3: Уход за газоном

Газон идеально подходит для игры в футбол, бега или пикника. Однако, если ваш газон коричневый и сухой, отдых — лучшее лекарство. Каждый дополнительный шаг повреждает и без того напряженную траву, в результате чего она теряет здоровье и регенеративный потенциал.

Поэтому позаботьтесь о своем газоне как можно больше. Однако имейте в виду, что газон, который не растет или желтеет, не нужно и не следует косить.

Летом немного больше длины полезно для газона.

Совет: Как правило, когда речь идет о стрижке газона в теплое и жаркое лето, травам нужно дать возможность расти дольше, чем весной и осенью. Чем длиннее трава, тем меньше солнечного света проникает в почву и тем меньше воды испаряется. Таким образом, несколько более длинный газон летом — это настоящая стратегия экономии воды, которая полезна для вашего газона.

Совет 4: повторно засейте газон

Иногда все усилия напрасны, и газон не восстанавливает былую красоту, несмотря на полив, подкормку и уход. Также возможно, что газон восстановится лишь частично, а «сгоревшие» пятна травы останутся в виде неприглядных пятен на зеленом газоне.

Если осенью или весной становятся видны обширные повреждения, может помочь только одно: пересев газона. Если вы хотите принять профилактические меры против жаркого лета, вы можете использовать засухоустойчивые семена для газонов.

Отличное время для посева семян трав – после скарификации весной. У семян больше места для роста, а такие конкуренты, как мох и сорняки, были устранены. Если вы хотите, чтобы ваш газон быстро восстановился, вы также можете повторно засеять его осенью.