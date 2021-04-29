Виды рекламных вывесок и технология их изготовления

Вывеской называют носитель рекламного типа, который выполняет функцию донесения до потребителя информации (имиджевую). Такой тип рекламы весьма эффективный. Благодаря ей потребитель сможет узнать о том, какой именно товар есть в наличие и о его продаже.

Рекламные вывески чаще всего размещают на фасаде здания. Все вывески можно поделить на рекламные и информационные. По выгодным ценам изготовление вывесок в Москве предлагает компания tehnografics.ru.

В информационных отражены такие сведения, как род деятельности и режим работы организации, место расположения и наименование объекта. С контролирующими органами такой тип вывески согласовывать не нужно.

Также к этому типу можно отнести и бегущие строки, если в них нет рекламных данных.

А вот признаками рекламной вывески являются сложная конфигурация и внушительные габариты, расположение вне зоны объекта или же на крыше, присутствие наименования бренда или торговой марки, информация о контактных данных и юридическом адресе. Стоит заметить, что адрес юридический и фактический не всегда совпадают.

Разновидности и производство

Все рекламные вывески могут быть разделены на типы по нескольким параметрам. В зависимости от предназначения все они разделены на фасадные и интерьерные, а также офисные.

На фасадных присутствует информация об объекте. Они размещены в области прямой видимости потребителя. Интерьерные являются имиджевым инструментом для холдингов и офисов. Офисные включают в себя информацию о предоставляемых услугах и о наименовании объекта.

В зависимости от технологии производства все вывески разделены на световые и несветовые, а также объёмные. Это могут быть короба и буквы, прочие подобные элементы.

По конструктивным особенностям выделяют вывески световые короба и объёмные буквы, крышные установки и панель-кронштейн. Все вывески могут быть произведены из таких материалов, как винил или же металл, пластик и древесина, сотовый поликарбонат или вспененный ПВХ, а также композит.

Технология производства состоит из нескольких стадий. К ним относят проектирование и последующее согласование с заказчиком 3Д макета, составление договора между исполнителем и заказчиком, получение разрешения от органов контроля архитектуры и градостроительства, производство вывески и её перевозка на место размещения, установки и подключение.

По окончании установки со всеми работниками проводится инструктаж, который направлен на правильную эксплуатацию вывески.