Виды рекламных щитов в наружной рекламе

Рекламный щит относится к наиболее информативным рекламным конструкциям. Благодаря своим размерам и месту расположения он способен достаточно эффективно выполнять задачи по рекламированию продукции, предлагаемым услугам или конкретной организации.
Поэтому многие рекламные компании стараются установить как можно больше таких конструкции в наиболее оживлённых районах населённого пункта или вдоль автомобильных дорог, тем самым стараясь охватить большую аудиторию. Изготовлением внутренней и наружной рекламы в Благовещенске занимается компания РА Графика.
Виды рекламных щитов
Рекламные щиты различаются по следующим основным показателям:
- Геометрическим размерам;
- Форме;
- Направленности на конкретную аудиторию;
- По количеству сторон;
- Месту установки;
- Материалу, из которого изготовлен щит;
- Стоимости.
По геометрическим размерам рекламные щиты ориентировочно подразделяются на следующие виды:
- Билборды (их размер составляет 3 метра по вертикали и 6 метров по горизонтали);
- Суперборды с размерами 4м х 14м;
- Суперсайта (самые большие рекламные щиты с размерами 5м х 15 м);
- Скроллеры или ситиборды (их размер составляет 2,7 м на 3,7 м);
- Ситифформаты 1,2мх1.8м;
- Пиллары 2.7м х3,7м.
Такое многообразие рекламных щитов обусловлено требованиями разрешительной системы, принятой администрацией конкретного города или населённого пункта.
Кроме этого, размеры и место установки определено Федеральным, Региональным и Местным законодательством, а также существующими нормами и правилами, которые установлены соответствующими ведомствами и различными службами, например дорожной инспекцией или газовыми службами.
По форме щиты изготавливают квадратными, прямоугольными, фигурными, с добавлением 3D изображений.
В зависимости от возможностей щиты могут быть двухсторонними, трёхсторонними или односторонними. Каждый из устанавливаемых щитов несёт конкретную смысловую нагрузку и направлен на конкретную аудиторию.
Например, щиты, расположенные вдоль трассы, ориентированы на проезжающих мимо водителей, вблизи учебных заведений на молодёжную аудиторию и т.д.
Особенности монтажа
Основными особенностями при установке рекламного щита являются:
- Получение разрешения на установку щита в конкретном месте.
- Разработка изображения и рекламного слогана, который будет напечатан на банере.
- Монтаж конструкции: установка опоры с подготовкой и заливкой фундамента.
- Крепление самого рекламного щита.
- Крепление полотна с рекламным изображением.
- Установка системы подсвета, и дополнительных эффектов, усиливающих восприятие рекламы.