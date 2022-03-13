Виды рекламных щитов в наружной рекламе

Рекламный щит относится к наиболее информативным рекламным конструкциям. Благодаря своим размерам и месту расположения он способен достаточно эффективно выполнять задачи по рекламированию продукции, предлагаемым услугам или конкретной организации.

Поэтому многие рекламные компании стараются установить как можно больше таких конструкции в наиболее оживлённых районах населённого пункта или вдоль автомобильных дорог, тем самым стараясь охватить большую аудиторию. Изготовлением внутренней и наружной рекламы в Благовещенске занимается компания РА Графика.

Виды рекламных щитов

Рекламные щиты различаются по следующим основным показателям:

Геометрическим размерам;

Форме;

Направленности на конкретную аудиторию;

По количеству сторон;

Месту установки;

Материалу, из которого изготовлен щит;

Стоимости.

По геометрическим размерам рекламные щиты ориентировочно подразделяются на следующие виды:

Билборды (их размер составляет 3 метра по вертикали и 6 метров по горизонтали);

Суперборды с размерами 4м х 14м;

Суперсайта (самые большие рекламные щиты с размерами 5м х 15 м);

Скроллеры или ситиборды (их размер составляет 2,7 м на 3,7 м);

Ситифформаты 1,2мх1.8м;

Пиллары 2.7м х3,7м.

Такое многообразие рекламных щитов обусловлено требованиями разрешительной системы, принятой администрацией конкретного города или населённого пункта.

Кроме этого, размеры и место установки определено Федеральным, Региональным и Местным законодательством, а также существующими нормами и правилами, которые установлены соответствующими ведомствами и различными службами, например дорожной инспекцией или газовыми службами.

По форме щиты изготавливают квадратными, прямоугольными, фигурными, с добавлением 3D изображений.

В зависимости от возможностей щиты могут быть двухсторонними, трёхсторонними или односторонними. Каждый из устанавливаемых щитов несёт конкретную смысловую нагрузку и направлен на конкретную аудиторию.

Например, щиты, расположенные вдоль трассы, ориентированы на проезжающих мимо водителей, вблизи учебных заведений на молодёжную аудиторию и т.д.

Особенности монтажа

Основными особенностями при установке рекламного щита являются: