Виды рекламных щитов в наружной рекламе
да придет идея думающему

Виды рекламных щитов в наружной рекламе

13 марта 2022

Рекламный щит относится к наиболее информативным рекламным конструкциям. Благодаря своим размерам и месту расположения он способен достаточно эффективно выполнять задачи по рекламированию продукции, предлагаемым услугам или конкретной организации.

Поэтому многие рекламные компании стараются установить как можно больше таких конструкции в наиболее оживлённых районах населённого пункта или вдоль автомобильных дорог, тем самым стараясь охватить большую аудиторию. Изготовлением внутренней и наружной рекламы в Благовещенске занимается компания РА Графика.

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Виды рекламных щитов

Рекламные щиты различаются по следующим основным показателям:

  • Геометрическим размерам;
  • Форме;
  • Направленности на конкретную аудиторию;
  • По количеству сторон;
  • Месту установки;
  • Материалу, из которого изготовлен щит;
  • Стоимости.

По геометрическим размерам рекламные щиты ориентировочно подразделяются на следующие виды:

  • Билборды (их размер составляет 3 метра по вертикали и 6 метров по горизонтали);
  • Суперборды с размерами 4м х 14м;
  • Суперсайта (самые большие рекламные щиты с размерами 5м х 15 м);
  • Скроллеры или ситиборды (их размер составляет 2,7 м на 3,7 м);
  • Ситифформаты 1,2мх1.8м;
  • Пиллары 2.7м х3,7м.

Такое многообразие рекламных щитов обусловлено требованиями разрешительной системы, принятой администрацией конкретного города или населённого пункта.

Кроме этого, размеры и место установки определено Федеральным, Региональным и Местным законодательством, а также существующими нормами и правилами, которые установлены соответствующими ведомствами и различными службами, например дорожной инспекцией или газовыми службами.

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По форме щиты изготавливают квадратными, прямоугольными, фигурными, с добавлением 3D изображений.

В зависимости от возможностей щиты могут быть двухсторонними, трёхсторонними или односторонними. Каждый из устанавливаемых щитов несёт конкретную смысловую нагрузку и направлен на конкретную аудиторию.

Например, щиты, расположенные вдоль трассы, ориентированы на проезжающих мимо водителей, вблизи учебных заведений на молодёжную аудиторию и т.д.

Особенности монтажа

Основными особенностями при установке рекламного щита являются:

  • Получение разрешения на установку щита в конкретном месте.
  • Разработка изображения и рекламного слогана, который будет напечатан на банере.
  • Монтаж конструкции: установка опоры с подготовкой и заливкой фундамента.
  • Крепление самого рекламного щита.
  • Крепление полотна с рекламным изображением.
  • Установка системы подсвета, и дополнительных эффектов, усиливающих восприятие рекламы.



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