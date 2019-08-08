креатив как образ жизни

Виды рекламных конструкций в наружной рекламе

8 августа 2019

Каждый начинающий предприниматель, уже функционирующая много лет компания стремятся к тому, чтобы их дело было прибыльным, приносило доход.

Достигается это разными путями – за счет использования в деятельности высокотехнологичного оборудования, путем набора в штат высококвалифицированных специалистов, не на последнем месте стоит грамотно и профессионально организованная рекламная кампания, и, в частности, наружная реклама.

Правильный выбор рекламного носителя позволит провести ее целенаправленно, с большим охватом целевой аудитории.

Разновидности рекламных конструкций

Носители уличной рекламы бывают временные и стационарные, статичные и динамичные. Самыми распространенными в наше время являются следующие рекламные конструкции:

  • щиты и билборды. Как они выглядят, сегодня знает даже маленький ребенок, так как встречаются они практически на каждом шагу. Трудно не заметить рекламу, которая подается посредством носителя, размеры которого составляют 3м. в высоту и 6 м. в ширину, а то и более;
  • перетяжки или растяжки – еще один вид самой распространённой наружной рекламы. Носитель из материала стойкого к воздействию атмосферных осадков растягиваться над проезжей частью, поэтому на информацию обращают внимание, как проезжающие автомобилисты, так и прохожие;
  • сити-формат – небольшие по размерам рекламные носители, установка которых осуществляется вдоль дорог;
  • суперборд или суперсайт – большие по своим размерам рекламные носители, отличающие от билбордов тем, что имеют не две, а три информационные панели. Чаще всего встречаются в непосредственной близости от супермаркетов;
  • брандмауер – устанавливается на фасадах зданий, может быть изготовлен любых размеров, все зависит от пожеланий рекламодателя;
  • стелла – по месту расположения и располагаемой рекламной информации условно можно отнести к категории дорожных знаков, так как оповещает путников и указывает на место расположения гостиниц, расположенных за чертой города торговых центров, автосалонов, бизнес-центров, офисов. Устанавливается вдоль оживленных автомобильных дорог;

Повышение эффективности наружной рекламы

Повысить экономический эффект от проводимой рекламной кампании можно за счёт использования динамических рекламных носителей, в качестве которых могут выступать многие из перечисленных рекламных конструкций. Чтобы реклама была динамической используют призматроны или скроллеры.



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