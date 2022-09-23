Технология установки пожарной сигнализации

Данный вид сигнализации – один из самых важных элементов безопасности жилых и производственных сооружений. Все нормы общественного, производственного и жилого устройства обязывают иметь оповещение пожарной безопасности. Это регламентируется строительными и пожарными нормами. Установка пожарной сигнализации в СПб качественно выполняется специалистами компании FT Security.

Функции, возлагаемые на пожарную сигнализацию

От данных систем требуется выполнение задач:

Максимально быстрое определение самого факта возгорания.

Оповещение сиренами по самому объекту при пожарных угрозах.

Передача тревожных сигналов на пульты чрезвычайной службы МЧС.

Информационное обеспечение эвакуации персонала и посетителей, жильцов по заранее определенным маршрутам.

Указание конкретного места с возгоранием или задымлением.

Наличие пожарной сигнализации является обязательным элементом по нормам безопасности для организаций торговли, производства, развлекательной сферы, массового посещения или питания.

Всеми такими заведениями не могут быть пройдены любые проверки без наличия данного типа сигнализации.

Технология монтажа

Сигнализация может быть адресной и неадресной. Но современные требования обязывают делать адресную сигнализацию, позволяющую определять точный источник пожара.

Монтаж выполняется на основе экспертизы объекта, и составления проекта на пожарную сигнализацию.

Проект по результатам экспертизы определяет типы датчиков, необходимые для установки:

Датчики дыма.

Датчики тепла – мгновенно реагируют на температурный перепад скорость изменения.

Датчики огня подходят в большие открытые площади, с хорошей видимостью ярких вспышек с электромагнитным излучением.

Датчики газа определяют углекислый и угарный газ по концентрации, которая способна вызвать взрыв при искрении.

Проект монтажа включает расчет времени работы сигнализации для автономного режима. Определяются наиболее потенциальные места загорания.

По ним в проекте расставляются выбранные датчики. Проектируются безопасные кабельные каналы.

Далее выполняются этапы монтажа:

Прокладка основных кабелей питания.

Монтаж слаботочных сетей.

Установка и подключение сенсорных датчиков к слаботочным сетям.

Устанавливается световое и звуковое оповещение.

Монтаж контрольных панелей управления.

Монтируются цепи бесперебойного питания электрической энергией.

После полного монтажа цепей, сеть сигнализации включается, и проходит тестирование.

Монтаж пожарной сигнализации обязательно выполняется организациями, имеющими на это лицензию МЧС и соответствующие полномочия.