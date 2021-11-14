Технология изготовления бейджей из металла и пластика

Многие компании для персонала приобретают специализированные нагрудные аксессуары, которые именуются бейджами. На них есть краткая информация о должности и имя сотрудника. Это повышает статус компании и создает специализированный корпоративный стиль.

Бейджи имеют различный материал изготовления и определеную технологию создания. Изготовление бейджей на заказ по доступным ценам предлагает компания https://agpgroup.ru/badges/.

Бейджи: особенности и материал изготовления

Для того чтобы приступить к изготовлению, необходимо понимать какой материал нужен. К наиболее распространённым относятся металл и пластик.

Первый вариант предполагает долговечность и более высокую стоимость, когда как второй разнообразие вариантов и бюджетную цену.

Однако следует понимать, что при долгосрочном использовании внешний вид и практичность могут сильно страдать, поэтому в отличии от металлического, пластиковый быстрее выходит из строя и требует замены чаще.

Пластик может быть пвх, зеркальным или двухслойным.

Технология изготовления бейджей

Независимо от материала, принцип создания классических бейджей с окошком для имени и фамилии будут схожи и иметь несколько этапов:

Сначала создаётся концепция, визуализация того, как будет выглядеть бейджик. Какие иметь размеры, форму и цветовое исполнение. На этом же этапе происходит определение типа бейджика, а точнее материала изготовления.

После того, как концепция ясна, происходит создание макета. Он должен быть сделан опытным дизайнером. Данный макет создаётся в определённой программе и в необходимом формате. Это нужно для того, чтобы специализированные станки смогли сделать необходимые нанесения краской и порезать материал на мелкие детали.

После готовности макета, производится фрезерный раскрой материала. Создаются необходимые заготовки. В зависимости от концепта производится либо гравировка лазером определённой надписи, либо нанесение краски на специальном станке ультрафиолетом.

По завершению бейджики формируются окончательно вручную. Добавляется пластик на окошко, в который вставляется имя сотрудника. Редко, когда данные написаны на самом бейджике, то есть выгравированы или нанесена краска. С обратной стороны располагается либо магнитная основа, которая позволяет держаться бейджу на одежде, либо поверхность с булавкой. Чаще всего предполагается магнит, потому что это гораздо удобней в использовании и безопасней.

Таким образом, технология создания бейджей незамысловата и предполагает наличие специализированного оборудования и опытных сотрудников.

Чтобы получить качественное изделие, необходимо обращаться в проверенные компании со стажем.