Стриминговый сервис представляет собой сайт, для того чтобы пользователи могли просматривать или слушать медиаконтент, то есть:

Видео;

Музыку;

Подкасты и интервью.

При этом потребность в скачивании отсутствует, то есть потребляется контент через интернет на девайсе.

Другими словами, пользователям предоставляется возможность смотреть кино и сериалы, слушать музыку прямо через интернет, не загружая файлы. Когда вы пользуетесь стриминговым сервисом, данные поставляются частями с сервера на ваши девайсы. Разработкой стриминговых сервисов занимается разработчик ПО Медиатек в Минске mediatech.dev.

Кодирование и декодирование

Специфика функционирования заключается в том, что вы получаете контент ранее кодированный, то есть сжатый на сервере.

Таким образом, появляется возможность быстрее перекачать данные для вас. После, когда данные доходят до вашего устройства, они декодируются и становятся удобными для восприятия.

Также стоит сказать, что стриминг использует такой способ как буферизация данных, то есть при нестабильном интернет-соединении используется набор данных, которые ранее закачали на ваш девайс.

В итоге стриминг предоставляет возможность иметь дополнительное удобство вне зависимости от стабильности подачи трафика для вас.

Другая особенность заключается в использовании такого механизма, как адаптивное потоковое видео. Стриминг автоматически выстраивает параметры видео под скорость вашего интернет-соединения.

Если соединение становится слабее, параметры снижаются.

Разновидности стриминговых сервисов

Если говорить про самые известные, возможно назвать гигантов, без преувеличения, мирового масштаба охватов. Таковыми, к примеру, являются:

Netflix;

Youtube;

Amazon Prime Video.

Здесь есть возможность смотреть фильмы, сериалы и другой видеоконтент, который закачали другие пользователи или корпорации.

Есть наличие платных функций, часто применяется способ абонентской платы, то есть вы регулярно оплачиваете наличие дополнительных опций. Многие используют эти сайты, для того чтобы смотреть новое кино или сериалы.

Весьма популярны вариации музыкального стриминга, в частности такие площадки как Spotify, Apple Music и Яндекс, где есть возможность слушать, но не скачивать, к примеру альбомы или треки.

Стоит сказать и про гейминговый стримонг с каждым годом обретающий большую популярность.

Многим известны такие ресурсы как Twitch, youtube Gaming, где пользователи могут в реальном времени смотреть, как другие играют в игры или самостоятельно стримить игры.