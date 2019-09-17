Способы создания Интернет-магазина

С развитием телекоммуникационных технологий коммерция выходит на качественно новый уровень. Если раньше предприниматель был ограничен локацией, в которой расположен его магазин, то сегодня существует возможность продавать собственную продукцию (практически в любых направлениях) без преувеличения по всему миру. В любом городе присутствует не менее 4 представительств курьерских служб. Речь идёт о том, что с доставкой купленного товара проблем возникнуть не должно. Однако, торговая площадка в Интернете также находится в конкуренции.

Чтобы приступить к её эффективному продвижению, необходимо создать Интернет-магазин в соответствии определенными техническими нюансами. Очень важно, чтобы сайт по своему функционалу не только не отставал от конкурентов, но и предлагал пользователю оригинальные возможности.

Самостоятельная разработка Интернет-магазина

Многие предприниматели в России полагают, что создание площадки для международной торговли в сети – нечто, что по силам каждому. Действительно, существуют методики, которые позволяют получить результат даже человеку, который далёк от веб-дизайна.

В пример можно привести:

современные конструкторы сайтов;

движки для создания сайтов.

Конструктор предлагает максимально простой подход. На экране Вы располагаете элементы, которые считаете нужными для собственного Интернет-магазина. Результатом становится структурированный программный код.

Он извлекается в файловой системе из конструктора и через ftp-клиент прописывается на хостинг. В последующем остаётся лишь наполнить созданный Интернет-магазин собственной продукцией.

Движки для создания сайтов также востребованы. Ядро устанавливается на хостинг, а затем, поверх ядра устанавливаются шаблоны. Означенные шаблоны можно приобрести на профильных площадках цифрового контента.

Преимущества, которые становятся доступны только при сотрудничестве с профессионалами

Не имея опыта в создании банальных сайтов-визиток, глупо переходить сразу на многофункциональные торговые площадки. Профессионалы гарантированно с поставленными задачами справятся эффективнее.

Кроме того, мало лишь создать Интернет-магазин – очень важно защитить его от угроз сети. Ежечасно тысячи Интернет-магазинов подвергаются атакам. Естественно, выполняют их не хакеры и не конкуренты. Речь идёт об автоматизированных скриптах, которые пытаются взломать сайт для последующего шантажа владельца.

Разработчики способны обеспечить эффективную защиту и сохранность всей информации Интернет-магазина. Кроме того, важно настроить регулярные бэкапы баз данных. Здесь новички тоже часто допускают ошибки.

В видео предлагается 3 способа создания Интернет-магазина: