С чего начать ремонт в старой квартире

Очень часто люди боятся начинать ремонт в старой квартире из-за боязни длительности работы и больших материальных затрат, а также из-за незнания того, с чего именно начать проводить работы.

Помимо этого, многим кажется, что ремонт это весьма трудоёмкий и нервный процесс. Это отчасти так. Но нужно искать и положительные стороны в ремонте старого жилища. После ремонта квартира приобретёт привлекательный внешний вид и будет радовать взгляд.

Да и строительные материалы будут более свежими и красивыми. При ремонте необходимо заранее спланировать все стадии в определённом порядке. Только так можно будет достичь успеха за максимально короткий промежуток времени. Качественный ремонт квартиры под ключ в Украине выполнят специалисты компании https://budcraft.construction/uslugi/remont-kvartir-pod-kljuch/.

Этапы ремонтных работ

После того, как было принято делать ремонт в квартире, стоит чётко определиться с планом манипуляций.

Только так результат будет наилучшим. В первую очередь стоит провести глобальную подготовку. Она включает в себя демонтажные работы, а именно: снятие старых обоев и штукатурки, напольного покрытия и дверных блоков, побелки.

При необходимости демонтируются перегородки и делается перестановка предметов мебели. Если же какая-либо часть будет не удалена (но при этом стоило бы это сделать), то придётся максимально аккуратно проводить работы по устранению погрешности.

После демонтажа всех старых покрытий и предметов необходимо проверить, всё ли удалено из помещения. На втором этапе производится смена стеклопакетов.

Первая часть работы, демонтаж старых окон, очень грязная. Когда новые конструкции будут установлены, рекомендовано их накрыть плотным материалом для предотвращения скопления грязи на поверхности и возникновения царапин.

Следующим этапом является оштукатуривание поверхностей. Тут стоит провести разметку для маячковых профилей и прогрунтовать стены, установить профиля и оштукатурить стены и откосы. Стены из гипсокартона не нужно оштукатуривать. Делать подвесные потолки или же штукатурить его необходимо по окончании монтажа разводки и коммуникаций.

Наиболее ответственным является этап, при котором меняются или же монтируются радиаторы отопления, прокладываются кабеля для электрических сетей и слаботочные провода. Но прежде стоит на стенах сделать разметку.

После подготавливается пол и производятся работы по отделке. Специалисты советуют проводить ремонт старой квартиры полностью во всех комнатах.