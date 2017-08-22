Продажа промо-сувениров

Промо-сувениры – это изделия, которые вручаются покупателям, потенциальным клиентам или деловым партнерам бесплатно или в случае приобретения определенных товаров.

Такие подарки представляют собой отличный маркетинговый инструмент, необходимый для увеличения узнаваемости бренда и, соответственно, привлечения новой целевой аудитории, а также для поддержания популярности.

Их актуально использовать на промо-акциях, презентациях, встречах с прессой, корпоративных мероприятиях, специализированных выставках.

Промо-сувениры часто вручают потенциальным потребителям непосредственно на улице, кроме того, некоторые компании делают символические подарки постоянным клиентам.

Разновидности и особенности промо-сувениров

При выборе промо-сувениров учитывают тематику мероприятия и деятельность фирмы. Также есть универсальные подарки, которые востребованы во всех направлениях бизнеса. К ним относят брелоки, календари, пакеты с логотипом, чашки, канцтовары, значки и др.

Основные характеристики промо-сувениров:

На изделиях есть логотип компании, их дизайн соответствует корпоративному стилю фирмы.

Сувенир, даже если используется в качестве рекламной продукции, должен быть полезным и функциональным, чтобы потребитель продолжал использовать его. В таком случае подарок на протяжении длительного времени будет служить напоминанием о товаре или услуге.

Минимальная стоимость и большой тираж.

Между тем главная задача промо-сувенира – он должен принести удовольствие потребителю за счет функциональности, красивого оформления и применения ненавязчивой рекламы.

Даже недорогой подарок способен увеличить лояльность человека по отношению к фирме, мотивировать его к участию в различных акциях и мероприятиях.

Отмечают, что наибольшую эффективность имеют многофункциональные и оригинальные сувениры, которые потребители постоянно используют в быту или на работе, таким образом рекламируя продукцию или услугу конкретной компании.

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