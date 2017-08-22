идеи за чашечкой кофе

Продажа промо-сувениров

22 августа 2017

Промо-сувениры – это изделия, которые вручаются покупателям, потенциальным клиентам или деловым партнерам бесплатно или в случае приобретения определенных товаров.

Продажа промо-сувениров

Такие подарки представляют собой отличный маркетинговый инструмент, необходимый для увеличения узнаваемости бренда и, соответственно, привлечения новой целевой аудитории, а также для поддержания популярности.

Их актуально использовать на промо-акциях, презентациях, встречах с прессой, корпоративных мероприятиях, специализированных выставках.

Промо-сувениры часто вручают потенциальным потребителям непосредственно на улице, кроме того, некоторые компании делают символические подарки постоянным клиентам.

Разновидности и особенности промо-сувениров

При выборе промо-сувениров учитывают тематику мероприятия и деятельность фирмы. Также есть универсальные подарки, которые востребованы во всех направлениях бизнеса. К ним относят брелоки, календари, пакеты с логотипом, чашки, канцтовары, значки и др.

Основные характеристики промо-сувениров:

  • На изделиях есть логотип компании, их дизайн соответствует корпоративному стилю фирмы.
  • Сувенир, даже если используется в качестве рекламной продукции, должен быть полезным и функциональным, чтобы потребитель продолжал использовать его. В таком случае подарок на протяжении длительного времени будет служить напоминанием о товаре или услуге.
  • Минимальная стоимость и большой тираж.

Между тем главная задача промо-сувенира – он должен принести удовольствие потребителю за счет функциональности, красивого оформления и применения ненавязчивой рекламы.

Даже недорогой подарок способен увеличить лояльность человека по отношению к фирме, мотивировать его к участию в различных акциях и мероприятиях.

Разновидности и особенности промо-сувениров

Отмечают, что наибольшую эффективность имеют многофункциональные и оригинальные сувениры, которые потребители постоянно используют в быту или на работе, таким образом рекламируя продукцию или услугу конкретной компании.

О компании

Стоит заказать промо-сувениры в Минске в Krasavik.by по следующим причинам:

  • в ассортименте компании представлены сертифицированные товары во всех ценовых категориях;
  • есть услуги профессионального нанесения логотипа на поверхности любого типа, включая пластик, кожу, металл;
  • специалисты предоставляют оперативные консультации по всем вопросам, связанным с обслуживанием, ценами, логотипированием, особенностями сувенирной продукции.

Специалисты Krasavik.by занимаются крупными поставками сувенирной продукции из стран Европы и РФ, предлагая самые выгодные условия и специальную систему скидок для оптовых клиентов.

Далее на видео вы можете посмотреть  процесс тампопечати на сувенирах.



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