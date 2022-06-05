Помимо печатного оборудования в типографии, в сфере дизайна и множестве других отраслях, используются также специальные прессы для тиснения. Из самого названия можно догадаться, для чего они нужны и как работают, так как ответ на вопрос лежит на самой поверхности. В широком ассортименте полуавтоматические прессы для тиснения представлены на сайте компании tehno-print.com.

Что такое пресс для тиснения

Это специальное оборудование, позволяющее наносить на поверхность бумаги или другого материала не просто рисунок. Речь про объемный рисунок, который можно тактильно почувствовать, так как он получается в результате воздействия большого веса.

С их помощью, если подобрать соответствующую модель, можно наносить объемные рисунки на такие материалы, как:

Бумага

Кожа

Плотные ткани

Картон

Дерево

Пластик и так далее.

Тиснение может быть просто объемным, либо с дополнительным эффектом, например, с фольгированием, контрастным цветом, глянцем или, наоборот матовой фактурой и так далее.

Виды прессов для тиснения

В основном такое оборудование классифицируют по способу управления ими.

Наиболее распространены следующие модели:

Ручные

Полуавтоматические

Автоматические.

Несложно догадаться, что ручные модели приводятся в работу самим человеком.

Он должен приложить определенное усилие для этого. Полуавтоматические прессы требуют уже чуть меньше усилий и производительность у них выше.

Самыми производительными и точными считаются профессиональные автоматические прессы для тиснения, которые можно настраивать, задавать на специальной программе все параметры и они сами все сделают.

Технологии тиснения

Нет какого-то универсального единственного способа, применяемого везде.

Ведь материалы разные, как и конечные цели, которые поставлены компанией. Наиболее распространенными являются следующие виды тиснения:

Мануфактурное. Данная технология используется для работы с кожей и другими сложными жесткими материалами.

Блинтовое. Здесь используется специальный плоский штамп. Он создает небольшое углубление. Считается одной из надежных технологий, так как такое тиснение очень долговечное.

Многоуровневое. В данном случае рельефный рисунок или изображение уже получаются выпуклыми. Дополнительно можно применить еще и фольгирование, что сделает полученный результат еще более эффектным.

Важно, чтобы используемое оборудование было профессиональное, качественное, исправное, так как в случае с тиснением, если что-то пойдет не так, переделать не получится.