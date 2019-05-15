Пресс волл: что это такое и их виды

В инстаграмме любой звезды можно увидеть красочные фотографии с фестивалей, премьер и баллов на фоне стены с логотипами мероприятия и его спонсоров.

Это и есть пресс волл – зона для фотографирования. Это сборно-разборная конструкция с широкоформатным полноцветным баннером с различными изображениями.

Пресс волл – это не только зона для развлечения и фотографий, но и прекрасная возможность дополнительной рекламы для компании.

Различается несколько видов пресс воллов в зависимости от события и места использования. Изготовить пресс-волл в Москве по доступной цене помогут специалисты типографии wowbanner.ru.

Корпоративные мероприятия и пресс-конференции

На пресс воллах такой направленности обычно размещается название и логотип компании, проводящей мероприятие. Брендированная стена подчеркивает статус компании и великолепно подходит для размещения на пресс-конференции, презентациях продукта компании или корпоративной вечеринке.

Премьеры, балы и фестивали

Ни одно официальное событие не может обойтись без красной дорожки и фотозоны, где гости смогут остановиться и пообщаться с прессой, а также дать себя запечатлеть на фоне пресс волла с логотипом мероприятия, его организаторов и спонсоров.

Частные праздники: свадьбы, юбилеи и дни рождения

Пресс волл придаст уникальности вашему праздничному мероприятию. Памятная семейная фотография юбиляра, герб молодой семьи или же любимый мульт-герой именинника могут быть использованы в качестве фона для уникальных фотографий на празднике, который запомниться на всю жизнь.

Конструкции пресс воллов могут быть различными: от легких складных баннеров до сложных больших стендов.

Для того, чтобы определиться с моделью пресс-волла необходимо понять какое мероприятие и в каком помещении будет проводиться, рассчитать ширину и высоту баннера, чтобы не возникло неудобства и фотографии не были испорчены, если фотозона окажется слишком узкой или низкой.