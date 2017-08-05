Покупаем аккаунты World of Tanks на prostoacc.com без обмана

Дело в том, что покупка аккаунта World of Tanks может быть полезна не только новичкам, но и опытным игрокам. Действительно, игра продолжает оставаться одной из топовых дисциплин киберспорта. Всё это привлекает новых игроков, которые в принципе не способны показать отличную статистику из-за отсутствия необходимого опыта.

Аккаунты World of Tanks приобрести не составит труда. Необходимо лишь знать несколько определённых правил, которые позволят не нарываться на мошенников (коих предостаточно).

Покупка аккаунта: возможность игры в топовых кланах

Представим следующую ситуацию. Вы некоторое время назад начали играть в WoT. Безусловно, на первых порах Вы проигрывали бои постоянно, а если и выигрывали, то исключительно за счёт более опытных сокомандников.

Но время шло, и Ваш игровой опыт становился всё шире и объёмнее. Однако, несмотря на огромное количество боев, всё равно не получается выровнять статистику до такого уровня, чтобы иметь возможность участвовать в боях с топовыми игроками.

Что делать? Ведь в игре всегда должен быть прогресс?!

Если Вы обладаете опытом, но при этом хотите обладать и статистикой, которая бы действительно соответствовала этому опыту, можно приобрести игровой аккаунт. Но не спешите с выбором.

Ошибиться здесь очень просто. Вы потратите деньги, но при этом не сумеете достичь поставленных целей.

На что обращать внимание при покупке?

Как правило, у каждого аккаунта на бирже приводятся следующие характеристики:

количество премиум-танков;

точность;

количество боёв;

процент побед;

выживаемость.

Если говорить именно о приобретении игрового аккаунта, то наиболее ценными характеристиками являются две последние. Именно по ним и осуществляется оценка игрока, как наиболее ценного для роты.

Процент побед в аккаунте ниже, чем 45%, настоятельно не рекомендуется приобретать этот аккаунт. Вы всё равно не сможете с ним попасть в топовые роты. То же самое касается и выживаемости, точности.

Количество осуществлённых боёв никого не интересует, ровно, как и количество прем-танков.

Дабы сократить возможные риски до незначительного минимума, приобретайте аккаунты либо на проверенных площадках, либо при помощи гаранта. Благодаря приведённым способам остаться ни с чем практически невозможно.

В видео будет рассказано о том, что геймер приобрёл топовый игровой аккаунт в WoT за сущие копейки: