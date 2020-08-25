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Почему пожилым людям лучше в доме престарелых?

25 августа 2020

Пожилым людям сложно ухаживать за собой. С каждым годом это только усугубляется. Дети и другие родственники обычно работают и не могут обеспечить нужный уход. Чтобы справиться с проблемой, обращайтесь в наш пансионат для пожилых. Здесь имеется квалифицированный персонал, способный быстро решить появившиеся проблемы.

Комплекс услуг

Частные пансионаты для престарелых в Минске предлагают целый комплекс услуг:

  1. Наш пансионат для пожилых в Минске имеет большой опыт в уходе за пациентами с различными патологиями. Здесь находятся больные на реабилитации после ДТП, инсульта, многих других патологий. Специалисты сделают всё возможное, чтобы постоялец снова смог вернуться к обычной жизни.
  2. Обеспечиваем сестринский и медицинский уход. Здесь выполняются все предписания врача. Медицинский персонал своевременно поставит капельницу, сделает укол, массаж, множество разнообразных физиологических процедур. При необходимости в сжатые сроки оказывается неотложная помощь.
  3. Уход за пациентами, имеющими самые различные заболевания. Наш дом престарелых в Минске имеет специалистов, которые работают с людьми, имеющими отклонения разного типа. В каждом конкретном случае осуществляется разработка своей программы реабилитации.
  4. Осуществление патронатных услуг. Опытные сиделки смогут присмотреть за постояльцем, накормить его, переодеть, помочь с проведением гигиенических процедур. Патронажная сестра поможет выйти на прогулку, выслушает, сделает всё, чтобы успокоить пациента.

Пансионат для престарелых: комфорт при проживании в учреждении

Наш дом престарелых «Тихая Гавань» находится в живописной местности. Постояльцы могут прогуляться по территории, наслаждаясь привлекательным видом и свежим воздухом. Если пожилой человек устанет, он всегда может посидеть на лавочках, которые расставлены вдоль дорожек.

Пансионат предлагает проживание в комфортных условиях. Можно выбрать для себя одноместный номер. Возможно проживание также в комнатах на 2 или 3 человека.

В каждой комнате есть всё необходимое. Здесь можно посмотреть телевизор, воспользоваться Интернетом, поговорить с родными.

Для постояльцев постоянно организовываются мероприятия. В них при желании может принять участие каждый. Организуем интересные поездки. При желании пожилые люди могут посетить театры, музеи.

В нашем доме престарелых есть кружки по интересам. Это позволяет найти новых друзей, заняться интересным делом.

Обращайтесь к нам, если желаете обеспечить своему близкому человеку в пожилом возрасте комфортное и беспроблемное проживание. Можно устроиться на небольшой срок или на длительный период.



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