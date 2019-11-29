Печать на самоклеющейся пленке как вид рекламы

Использоваться такой тип печати может в различных областях. Но рекламная отрасль является наиболее распространённой. Благодаря такому методу возможно решить большое количество задач по оформлению столбов и оклейке стоек, а также производству вывесок и указателей, оформлению интерьеров и витрин, созданию рекламной продукции.

Плёнка самоклеящаяся отличается длительностью эксплуатации и повышенной прочностью. Благодаря этому созданная на ней рекламная продукция останется неизменной на вид на протяжении многих лет. Печать на самоклеющейся пленки качественно выполнят специалисты компании https://adv-f1.ru/produkciya/shirokoformatnaya-pechat/pechat-na-samokleyushhejsya-plenke.

Размер рекламной вывески может быть самым различным. Отличительным критерием подобной продукции является универсальность использования и доступная многим стоимость.

Широкоформатная печать на самоклеящейся плёнке является ещё одной разновидностью метода. Самоклеящаяся плёнка – это основание из виниловой поливинилхлоридной плёнки с присутствием клеевого состава.

Благодаря ей можно без труда оформить витрину кафе и магазина, а также автомобиль и рекламный стенд, прочие подобные поверхности. Но такой вид печати ограничивается длиной рулона в 50 метров и шириной – в 1,5.

В том случае, когда создать необходимо более широкую вывеску, то распечатывают несколько отдельных элементов, а потом стык в стык их монтируют.

Разновидности виниловой плёнки

Для краткосрочных рекламных вывесок применяют плёнку виниловую со съёмным слоем клеевого состава. Также этот тип плёнки применяется при оклейке рекламой транспортных средств.

Плёнка транслюцентная считается светорассеивающей, так как в ней присутствует белый слой в основе. При просвете изображение становится ярким и сияющим. Применение подобный тип плёнки нашёл для световых коробок.

Для печати рисунков красочных, как правило, используется плёнка глянцевого типа. В этом случае заказчику не важен текст. Такая пленка может быть использована для интерьерного оформления жилого пространства (для кухни подходит самоклеящаяся плёнка).

А вот плёнка матового типа позволяет прочитать даже мелкий текст при освещении, так как на не бликует. Применяется в тех ситуациях, когда текст имеет значение.

Создать уникальный рисунок без наличия фона можно на прозрачном типе плёнки. Также может быть использована плёнка перфорированная. Она не мешает обзору особ, которые находятся внутри помещения или же транспортного средства.