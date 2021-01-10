Обзор возможностей сервиса stream-promotion.ru по накрутке зрителей на стримы и подписчиков в Ютубе и Твиче
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Обзор возможностей сервиса stream-promotion.ru по накрутке зрителей на стримы и подписчиков в Ютубе и Твиче

10 января 2021

Стримы на YouTube и Твич, если канал раскрученный и имеет много подписчиков, набирают приличное количество зрителей. Но, что делать тем, кто относительно недавно создал свой канал и не может похвастаться большой аудиторией? Стримы – это хорошо, когда есть зрители.

Стримить в пустоту – не всем нравится в ожидании того, что кто-нибудь да посмотрит трансляцию. Эта проблема легко решается за счет накрутки зрителей. Решить данную задачу поможет специальный сервис stream-promotion.ru, ведь здесь накрутка твич возможна по доступным ценам.

 

О сервисе и зачем накручивать зрителей

Накрутить лайки, подписчиков, просмотры намного легче, чем зрителей на прямой эфир. Сервис stream-promotion.ru дает возможность накрутить просмотры для стрима на Ютуб или Твич. Никто и не скрывает, что речь идет не о живой аудитории, а о ботах.

А зачем они нужны? Все очень просто! Если во время прямой трансляции стрим смотрит большое количество пользователей, он выводится в ТОП на главной странице. Есть все шансы привлечь уже дополнительную, живую аудиторию.

Здесь все уже зависит от качества контента и эфира стримера. Если зрителям будет интересно, они не только посмотрят стрим, но и подпишутся на канал. То есть накрутка ботов для стрима на stream-promotion.ru в итоге дает возможность привлечь до 100-200 живых пользователей за 1 раз.

Это очень выгодно и эффективно. Но сам сервис никаких гарантий не дает, потому что все зависит от качества контента, который транслируется. Это уже на совести самого стримера. Как показывает практика, общая статистика и отзывы, которые оставляют клиенты, накрутка ботов позволяет им существенно расширить свою живую аудиторию.

Как накрутить просмотры для стрима

Все очень просто. Достаточно зайти на сайт stream-promotion.ru, изучить условия предоставления услуг, стоимость. Есть готовые тарифы. Можно выбрать что-то из этого, подробно изучив все параметры.

Расценки более чем адекватные и доступные. Что касается законности накрутки, пока с этим проблем не было. Сервис накрутки работает уже 3 года. И ни один канал, который пользовался его услугами, накручивая просмотры и лайки для трансляций, не был забанен или заблокирован.

Об этом можно не беспокоиться. Со временем количество живой аудитории на стриме, которая пришла туда сама, будет увеличиваться. И необходимость в накрутке ботов постепенно отпадает. Главное, работать над качеством своего контента и делать его интересным.



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