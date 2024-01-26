Обзор услуг сервиса Токито-авто по организации поставок автомобилей под заказ

Машины производства зарубежных фирм знаменитых брендов в России всегда пользуются высоким спросом. Покупатели часто предпочитают покупать их не в салонах, а привезенные частными лицами и компаниями – как единичными экземплярами, так и автовозами.

Здесь большое значение имеет авторитет, опыт перевозчика и доверие к нему. От этого зависит успешность сделки, качество и оригинальность машины. Как раз такой опыт имеет завоевавшая популярность компания «Токито» из Владивостока.

Ее преимущество – надежная доставка качественных фирменных автомобилей из Азии и Европы по ценам, лучшим на рынке. Полный перечень услуг представлен на сайте https://tokito-auto.ru/ компании. Получить консультации, оформить заказ можно на сайте, по номеру +7 800 551-7581 или обратным звонком. Также на сайте компании можно узнать подробнее про параллельный импорт авто через Киргизию.

Обзор поставок и услуг

Сервис Токито организует поставки авто из Японии, Кореи, Европы, Китая. На сайте также раздел с полезными инструментами: подготовки к покупке, расчета стоимости, заключения договора, проверки данных автомобиля.

Сайт также имеет онлайн-салон с предложениями конкретных автомобилей – б/у и новых, с фото и характеристиками, с поставкой из Владивостока.

Все предложения покупки машин в указанных странах – тоже с ценами из Владивостока. Но поставками в любой город России.

Японские автомобили

Раздел предоставляет возможность следить за еженедельными аукционами в Японии, и заказать авто прямо с торгов.

Компания приобретет вам приглянувшуюся машину.

В информационной базе сервиса хранятся данные последних трех месяцев с торгов. Они помогут ориентироваться в ценах и политике торгов, динамике спроса покупателей. Представлена справочная информация по 9 японским брендам.

Сайт предоставляет инструкцию для заказа японских авто из самой Японии, Китая и Кореи.

Японские автомобили на выбор, как с правым, так и левым рулем.

Автомобили Европы из Японии

Сервис обеспечит поставку 16 европейских брендов таким же способом из аукционных торгов в Японии, которые вы сможете наблюдать, контролировать, и делать заказы на покупку через сервис.

Обязательная статистика продаж по предыдущим 3 месяцам даст вам полную картину для осознанного выбора.

Автомобили из Кореи

Машины шести корейских брендов с поставками из Владивостока в указанный вами город. Также поставки из Кореи европейских автомобилей с левым рулем.

Авто из Китая

Все ведущие марки китайских автомобилей – конкретные модели из онлайн-автосалона во Владивостоке, и отправкой в любую точку страны.