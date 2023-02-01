Обзор услуг обучения коучингу от международной академии WAC
да придет идея думающему

Обзор услуг обучения коучингу от международной академии WAC

1 февраля 2023

Международная академия WAC является одной из популярных школ в России, которая предлагает профессиональное обучение коучингу, учитывая международные стандарты.

Коучинг представляет собой работу тренера с клиентом, в процессе которой он выявляет его потенциал. Также способствует раскрытию творческих и логических качеств клиента.

В итоге коуч оценивает ситуацию и разрабатывает план достижения задуманных целей. Клиент занимается воплощением этих целей, в процессе чего тренер может корректировать план действий.

Курсы подходят коучам в России и СНГ.

После прохождения обучения появится возможность увеличить доход до 100 000 рублей и выше. На курсах раскрывают простой способ увеличения дохода за проведение коучингов.

WAC предлагает пройти коучинг в режиме онлайн. В настоящее время это очень популярный вариант взаимодействия между людьми. Это связано прежде всего с возможностью участвовать в тренингах и видеоконференциях из любой точки земного шара. Также значительно экономит время, никуда ездить не нужно. Важно следить только, чтобы работал интернет и работало компьютер/ноутбук/планшет или любой другой гаджет.

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Какие услуги предлагает международная академия WAC онлайн

  • Помощь в налаживании отношений с партнерами, коллегами или окружающими людьми.
  • Помогает в саморазвитии, консультирует по вопросам смены работы, развитии карьеры, открытии своего бизнеса и т.д.
  • Помогает в решении личных вопросов, даже в самых сложных ситуациях. Коучи компании готовы браться за самые сложные вызовы, найти пути решения.

Преимущества сотрудничества с WAC

  • Тренеры компании подготовлены на высшем уровне, что позволит в процессе тренингов узнать много полезного.
  • Компания занимается обучением уже более 10 лет.
  • Каждая программа разработана для каждого клиента индивидуально.
  • В процессе прохождения тренингов и видеоконференций есть возможность получить поддержку единомышленников среди профессионалов.
  • У коучей компании есть опыт построения бизнеса в сфере коуча от 100 тысяч до 3-х миллионов рублей.

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Услуги, предоставляемые академией WAC

  • Коучинг. Тренеры компании оказывают сопровождение своих клиентов до достижения конечного результата.
  • Менторинг. Помогают повысить профессиональные навыки в коучинге.
  • Наставничество с сфере продвижения услуг коучинга. Помогают увеличить доход минимум до 100 тысяч рублей.
  • Продюсирование. Сопровождают в открытии собственного онлайн-проекта.

При возникновении вопросов или для записи на коучинг можно обратиться по номеру +7 (939) 555-32-81.



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