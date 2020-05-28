Обзор услуг карьерного коуча Елены Иванчиковой

Экономическое положение находится далеко не на пике. Уже существующие проблемы, ещё больше усложнились последствиями коронавирусной инфекции. Волна сокращений, которая ещё только впереди, захлестнёт страны. В подобной ситуации обыватель должен иметь силы и уверенность для переориентирования на выполнение другой деятельности. Смена рода деятельности возможна в любом возрасте без исключения. Необходимо лишь знать наиболее эффективный порядок действий и образ мысли.

Карьерный коуч Елена Иванчикова предлагает собственные услуги, комплекс которых позволит найти себе новое место в изменившемся мире, характеризующееся привлекательным доходом и интересной спецификой деятельности.

Важно изменить подход к поиску работы в корне

Елена Иванчикова предлагает следующие методы:

глубокий подход к созданию продающего резюме;

органичная смена деятельности;

подготовка к собеседованию;

оптимизация (создание) профиля в LinkedIn.

В достижении желаемой цели — все средства хороши, если они не наносят вреда окружающим. Действительно, именно на этапе создания резюме очень многие люди допускают классические ошибки, самостоятельно сокращая шансы на успех.

Необходимо уметь подать собственные возможности, знания, опыт, чтобы получить желаемое место, должность и т.д.

Мир никогда не был статичным. Уже практически не осталось людей, которые всю жизнь проработали в исключительно одной сфере, на одном месте. Важно уметь чувствовать «пульсации трендов» рынка труда и выделять для себя приоритетные направления.

Никто не говорит о переламывании собственных убеждений. Выбирайте то, что Вам близко, интересно и развивайтесь в этом направлении.

Социальные сети НУЖНО использовать

Подавляющее большинство возлагают основные надежды на бюро занятости, частные аналогичные конторы. Между тем, крупные современные компании практически всегда находят новых сотрудников в Интернете.

Для этой цели даже существует специализированная социальная сеть LinkedIn.

Организация профиля в ней и указание всей необходимой информации в нужном ключе – существенное подспорье в поиске нового места труда.

Один из самых важных аспектов – психологический. Человек должен быть уверен в собственных силах, видеть не только минусы, неудачи, но и положительные моменты даже в негативных ситуациях.

Только в этом случае удастся избежать попадания на «обочину мира».

Елена Иванчикова рассказывает о методе 5 пальцев при планировании: