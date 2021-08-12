Обзор стоматологического программного обеспечение Экзокад
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Обзор стоматологического программного обеспечение Экзокад

12 августа 2021

Высокие технологии внедряются практически во все сферы жизни человека, в том числе и такую важную, как медицина. Стоматология не стала исключением.

Уже давно используются не только современное оборудование, но и передовые технологии, программы, позволяющие осуществить компьютерное моделирование, составлять план и наиболее оптимальный алгоритм лечения, независимо от того, классическое терапевтическая это стоматология, имплантация, либо что-то ещё. Одной из популярных программ является Экзокад.

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О продукте

Экзокад — это профессиональное программное обеспечение, разработанное в Германии. Преимущества программы заключаются, в том что она существенно облегчает задачу стоматолога, ускоряет все процессы и повышает общую производительность.

Не нужно ломать голову и самостоятельно выстраивать план лечения, рисовать или составлять алгоритм вручную. Всё делается с помощью программы с максимальной точностью визуализации и соблюдением параметров.

Высокая чувствительность программы и использование данных, полученных с КТ или рентгеновского оборудования, позволяют максимально точно с соблюдением пропорций воссоздать объемную модель зубного ряда на начальном этапе, когда план лечения только составляется. Также можно изначально поставить цели и создать модель зубного ряда, который необходимо получить в итоге.

Сама программа поможет составить алгоритм и план лечения для того, чтобы из исходников получить конечный результат.

Возможности программы

К преимуществам программы Экзокад можно отнести следующее:

  • Максимальная точность составленного плана
  • Расчет стоимости лечения и его продолжительности
  • Сведение к нулю ошибок со стороны врача, так как при не состыковках программа сигнализирует об этом.

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Список очень долго можно продолжать. Программа позволяет моделировать следующее:

  • Абатменты и мосты с винтовой фиксацией
  • Съёмные зубные протезы
  • Программы для художественной реставрации
  • Окклюзионные шины
  • Ночные капы
  • Трехмерные модели челюсти для ортодонтов
  • Временные коронки и мосты
  • Балочные конструкци и многое другое.

Программа достаточно сложная, имеет множество модулей.

Поэтому ее нужно не только приобрести, но и пройти обучение, чтобы уметь пользоваться и использовать все возможности. Важно, чтобы и само ПО было лицензионным.

Это позволить пользоваться всем функционалом, а также вовремя устанавливать все обновления.



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