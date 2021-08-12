Обзор стоматологического программного обеспечение Экзокад

Высокие технологии внедряются практически во все сферы жизни человека, в том числе и такую важную, как медицина. Стоматология не стала исключением.
Уже давно используются не только современное оборудование, но и передовые технологии, программы, позволяющие осуществить компьютерное моделирование, составлять план и наиболее оптимальный алгоритм лечения, независимо от того, классическое терапевтическая это стоматология, имплантация, либо что-то ещё. Одной из популярных программ является Экзокад.
О продукте
Экзокад — это профессиональное программное обеспечение, разработанное в Германии. Преимущества программы заключаются, в том что она существенно облегчает задачу стоматолога, ускоряет все процессы и повышает общую производительность.
Не нужно ломать голову и самостоятельно выстраивать план лечения, рисовать или составлять алгоритм вручную. Всё делается с помощью программы с максимальной точностью визуализации и соблюдением параметров.
Высокая чувствительность программы и использование данных, полученных с КТ или рентгеновского оборудования, позволяют максимально точно с соблюдением пропорций воссоздать объемную модель зубного ряда на начальном этапе, когда план лечения только составляется. Также можно изначально поставить цели и создать модель зубного ряда, который необходимо получить в итоге.
Сама программа поможет составить алгоритм и план лечения для того, чтобы из исходников получить конечный результат.
Возможности программы
К преимуществам программы Экзокад можно отнести следующее:
- Максимальная точность составленного плана
- Расчет стоимости лечения и его продолжительности
- Сведение к нулю ошибок со стороны врача, так как при не состыковках программа сигнализирует об этом.
Список очень долго можно продолжать. Программа позволяет моделировать следующее:
- Абатменты и мосты с винтовой фиксацией
- Съёмные зубные протезы
- Программы для художественной реставрации
- Окклюзионные шины
- Ночные капы
- Трехмерные модели челюсти для ортодонтов
- Временные коронки и мосты
- Балочные конструкци и многое другое.
Программа достаточно сложная, имеет множество модулей.
Поэтому ее нужно не только приобрести, но и пройти обучение, чтобы уметь пользоваться и использовать все возможности. Важно, чтобы и само ПО было лицензионным.
Это позволить пользоваться всем функционалом, а также вовремя устанавливать все обновления.